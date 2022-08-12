Kalush Orchestra отменили выступление на фестивале в Черногории из-за российской диджейки
Представители группы Kalush Orchestra отказались выступать на фестивале Sea Dance в Черногории, ведь в лайнапе есть российская диджейка Нина Кравиц
Об этом говорится в Stories за 11 августа на странице группы в Instagram.
8 августа группа Kalush Orchestra записала обращение с просьбой к фестивалю Sea Dance в Черногории отменить выступление российской диджейки. Однако организаторы отказались.
"Sea Dance Festival сочувствует всем жертвам войны, решительно осуждает российское вторжение и страдания, которые произошли в Украине и в любой другой части мира, но отмена выступления любого артиста исключительно на основе их национальности, расы или религии противоречит поддерживающим ценностям, которые поддерживает Sea Dance", - сказали организаторы фестиваля.
Так что Kalush Orchestra решили отменить свое выступление.
"К сожалению, нам так и не удалось упразднить выступление российской диджейки на фестивале 28 августа в Черногории, поэтому нас там не будет. Мы идем сами, потому что выступать с ней на одной сцене нет желания", - говорится в сообщении группы.
Справка: Sea Dance Festival – фестиваль электронной и попмузыки, который продлится с 26 по 28 августа в Будве, Черногория. Он является курортной версией знаменитого сербского фестиваля EXIT – крупнейшего open air Восточной Европы. Kalush Orchestra должны были выступать в последний день фестиваля.
Нина Кравиц – российская музыкальная продюсерка, певица и диджейка. Она открыто не осудила российскую агрессию против Украины и заявила, что "не понимает ни политику, ни социальные процессы". Ее уже исключили из лайнапов трех фестивалей: The Crave в Нидерландах, Movement Music Festival в США и PollerWiesen в Германии.
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