Kalush объяснил, как за них можно проголосовать за границей
Находящиеся сейчас в странах Европы украинцы могут поддержать группу Kalush Orchestra посредством специальных номеров для отправки SMS
Такие телефонные номера для каждой страны группа разместила у себя на фейсбуке.
В 22:00 по Киеву в Турине (Италия) начался концерт финалистов международного песенного конкурса "Евровидение-2022".
Kalush выступает под №12.
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Голосование с помощью SMS состоится после выступлений всех участников.
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