Kalush объяснил, как за них можно проголосовать за границей

Такие телефонные номера для каждой страны группа разместила у себя на фейсбуке.

В 22:00 по Киеву в Турине (Италия) начался концерт финалистов международного песенного конкурса "Евровидение-2022".

Kalush выступает под №12.

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Голосование с помощью SMS состоится после выступлений всех участников.

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