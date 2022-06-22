Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Это еще один хороший пример, когда российская сторона пытается использовать европейские санкции и теперь проснулись российские пропагандисты, рассказывая как ведет себя Литва и блокирует Калининград, или транзит из города и в город. Просто санкции уже вступили в силу и некоторые категории товаров не могут перевозиться через территорию ЕС. Среди них это черный металл и сталь, может быть и распространение на определенные строительные материалы, но это решение Евросоюза" - отметил литовский политик.



Петрас Ауштревичюс отметил, что Литва слышит запугивание со стороны российских властей и понимает, что может происходить провокационное или гибридное влияние, или обостряться кибернетическая ситуация.



"Надо сказать, что Калининград имеет альтернативы поставки по морю и никто его не блокирует, даже нет намерения блокировки. Не можете перевозить по суше, перевозьте по морю – вот выход, который можно и технически, и логистически найти. И мы понимаем, что это все раздувается из политических целей, потому что главное, дать повод говорить в российских кругах , что политика Запада становится жестче. изменения в этом решении" – подчеркнул литовский депутат.

17 июня Железная дорога Литвы сообщила Калининградской железной дороге, что прекращают транзит в Калининградскую область и из нее большой перечень товаров, подпадающих под европейские санкции

В госдуме РФ пригрозили Литве немедленно "прибегнуть к самозащите"

Также глава внешнеполитической службы Европейского Союза Жозеп Боррель заявил , что ситуацию в Калининграде нельзя сравнивать с блокировкой украинского зерна.

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