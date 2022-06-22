Калининград не заблокирован и может перевозить грузы по морю: Россия раздувает проблему по политическим целям, - литовский политик Ауштревичюс
Петрас Ауштревичюс, литовский политик, депутат Европарламента убежден, что Калининград имеет альтернативы поставки по морю и никто его не блокирует, поэтому все раздувается Россией по политическим целям, чтобы дать повод говорить в российских кругах, что политика Запада становится жестче
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Это еще один хороший пример, когда российская сторона пытается использовать европейские санкции и теперь проснулись российские пропагандисты, рассказывая как ведет себя Литва и блокирует Калининград, или транзит из города и в город. Просто санкции уже вступили в силу и некоторые категории товаров не могут перевозиться через территорию ЕС. Среди них это черный металл и сталь, может быть и распространение на определенные строительные материалы, но это решение Евросоюза" - отметил литовский политик.
Петрас Ауштревичюс отметил, что Литва слышит запугивание со стороны российских властей и понимает, что может происходить провокационное или гибридное влияние, или обостряться кибернетическая ситуация.
"Надо сказать, что Калининград имеет альтернативы поставки по морю и никто его не блокирует, даже нет намерения блокировки. Не можете перевозить по суше, перевозьте по морю – вот выход, который можно и технически, и логистически найти. И мы понимаем, что это все раздувается из политических целей, потому что главное, дать повод говорить в российских кругах , что политика Запада становится жестче. изменения в этом решении" – подчеркнул литовский депутат.
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