Калифорнийские пожарные используют ИИ, чтобы фиксировать лесные пожары
Калифорнийские пожарные используют искусственный интеллект для обнаружения лесных пожаров: для этого задействовали более тысячи камер, расположенных по всей Калифорнии
Об этом информирует Reuters.
Отмечается, что видео с 1038 камер, способных вращаться на 360 градусов по команде удаленных операторов, передается в систему, извещающую службы быстрого реагирования. Камеры установили разные государственные учреждения и энергетические компании по всей Калифорнии.
В качестве примера приводят программу искусственного интеллекта ALERTCalifornia. Она смогла зафиксировать пожар, который вспыхнул в три часа ночи в отдаленном, заросшем кустарниками Кливлендском национальном лесу, примерно в 80 км к востоку от Сан-Диего.
"Поскольку люди спали, а тьма скрывала дым, он мог перерасти в бурный лесной пожар. Но ИИ сообщил капитану пожарной охраны, который вызвал около 60 пожарных, в том числе семь машин, два бульдозера, две автоцистерны и две ручные бригады. За 45 минут пожар был ликвидирован", – сообщает Cal Fire.
Программа ALERTCalifornia может также собирать справочную информацию, в частности, осуществлять аэрофотосъемку для количественного определения растительности места, где могут возникнуть будущие пожары, и картографировать поверхность Земли.
Сообщается, что такая технология может быть использована в любой точке мира.
Справка. ALERTCalifornia AI разработана инженерами Калифорнийского университета в Сан-Диего с использованием искусственного интеллекта от компании DigitalPath.
- На одном из крупнейших островов Гавайского архипелага, Мауи, популярном среди туристов, бушуют масштабные лесные пожары, больше всего пострадал исторический город Лахайна.
- По состоянию на 12 августа погибли уже по меньшей мере 80 человек. Пожарные пытаются локализовать пожар.
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