Об этом информирует Reuters.

Отмечается, что видео с 1038 камер, способных вращаться на 360 градусов по команде удаленных операторов, передается в систему, извещающую службы быстрого реагирования. Камеры установили разные государственные учреждения и энергетические компании по всей Калифорнии.

В качестве примера приводят программу искусственного интеллекта ALERTCalifornia. Она смогла зафиксировать пожар, который вспыхнул в три часа ночи в отдаленном, заросшем кустарниками Кливлендском национальном лесу, примерно в 80 км к востоку от Сан-Диего.

"Поскольку люди спали, а тьма скрывала дым, он мог перерасти в бурный лесной пожар. Но ИИ сообщил капитану пожарной охраны, который вызвал около 60 пожарных, в том числе семь машин, два бульдозера, две автоцистерны и две ручные бригады. За 45 минут пожар был ликвидирован", – сообщает Cal Fire.

Программа ALERTCalifornia может также собирать справочную информацию, в частности, осуществлять аэрофотосъемку для количественного определения растительности места, где могут возникнуть будущие пожары, и картографировать поверхность Земли.

Сообщается, что такая технология может быть использована в любой точке мира.

Справка. ALERTCalifornia AI разработана инженерами Калифорнийского университета в Сан-Диего с использованием искусственного интеллекта от компании DigitalPath.