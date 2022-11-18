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OPINION

"Калибры" за столом переговоров

Игорь Гулик
18 ноября, 2022 пятница
20:02
Мнение

Россия на переговорах никогда не выступала с позиции равной посреди равных. Разве что, чтобы обмануть своих визави, одевала маску цивилизованности или даже покорности

Я думаю, что в России дипломатия умерла сама по себе. Ее заменила голая, агрессивная пропаганда. И Лавров, эта "печальная лошадь", которая галопом бежала с саммита G-20 на Бали, — исполняет скорее роль Соловьева, чем главы внешнеполитического ведомства.

В конце концов, а когда у России была дипломатия? Были ли кадровые дипломаты, а не сотрудники КГБ или ФСБ? Никогда. Была ширма "МИД", а за ней – такие же насильники, бандиты, как в Буче, только в смокингах и галстуках. То, что в Москве называли переговорами, как правило, походило на шантаж, насилие, угрозы "второй армией мира", энергетическим давлением или ядерной дубиной. Вот и вся дипломатия…

Обычно, вопросы "решались" за закрытыми дверями, без лишних ушей и глаз, с учетом "русской традиции" заливки "договоренностей" невероятным количеством алкоголя.

То, что в Москве называли переговорами, как правило, походило на шантаж, насилие, угрозы "второй армией мира", энергетическим давлением или ядерной дубиной. Вот и вся дипломатия…

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Россия на переговорах никогда не выступала с позиции равной посреди равных. Разве что, чтобы обмануть своих визави, одевала маску цивилизованности или даже покорности. Вспомним хотя бы знаменитые секретные протоколы к пакту Молотова – Риббентропа, в результате которых мир охватила Вторая мировая война, а затем почти над половиной Европы опустился железный занавес коммунистического тоталитаризма.

Так что, если сейчас спикер Путина Дмитрий Песков в ответ на украинское предложение "публичных переговоров" бестолково пожимает плечами, то не стоит удивляться. Россия действительно не знает, что такое "публичные переговоры", она знает только византийщину, интриги, замешанные на коррупции и язык силы. "Трудно себе представить вообще публичные переговоры... Таких переговоров не бывает. А тем более публичные переговоры в такой степени", — рассуждает Песков, возможно, и не соображая, что несет бред в условиях цифрового, информационного общества, где все сокровенное сразу же вылезает на свет Божий.

Россия действительно не знает, что такое "публичные переговоры", она знает только византийщину, интриги, замешанные на коррупции, и язык силы

Когнитивный диссонанс кремлевского спикера обостряется желанием кремлевского шефа все-таки сесть за стол переговоров. Чтобы получить время для восстановления потрепанных в Украине "освободителей", собраться с новыми силами для более мощных ударов. Поэтому с уст Пескова слетают непрошеные признания в том, что Россия ракетными ударами пытается сломать украинскую волю и заставить Киев пойти на переговоры. В которых, конечно, Москва снова будет выступать с позиции силы. "Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны относительно отказа от согласованных пониманий текста и так далее, вот это все последствия", — говорит Песков в ответ на прямой вопрос о ракетных ударах по гражданской инфраструктуре. У Путина, видимо, до сих пор не поняли, что каждая достигшая цели ракета лишь усиливает нежелание украинцев говорить с дикарями, и отвечать ударами на удар.

Цивилизованный Запад также должен снять "белые перчатки" и говорить с Путиным "дипломатией канонерок". Ибо этот человек понимает с пол слова именно такой язык, а не завуалированные месседжи, метафоры, завернутые в дипломатический этикет.

Я уже когда-то писал, что цивилизованный Запад также должен снять "белые перчатки" и говорить с Путиным "дипломатией канонерок". Потому что этот человек понимает пол слова именно такой язык, а не завуалированные месседжи, метафоры, завернутые в дипломатический этикет.

Конечно, союзники опасаются обострения конфликта, его выхода за пределы Украины, однако не стоит демонстрировать слабину, когда кровавый диктатор поднимает ставки. Как это произошло в ситуации с ракетным ударом по Польше. Им стоит вспомнить Ницше, который очень точно обозначил суть дипломатии: "Дипломатия состоит в том, чтобы гладить пса до тех пор, пока намордник не будет готов".

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Путин – игрок, причем на кону этой партии – его власть и его жизнь. Он прекрасно отдает себе отчет, что при нынешнем развитии ситуации на фронте, сокрушительном действии международных санкций, центробежных движений в самой недоимперии, финал будет катастрофическим. Возможно, приговор международного трибунала станет лучшим вариантом для самоуверенного "царя". И гаагский приговор по делу MH17 – красноречивый звонок не только фигурантам дела, но и главному заказчику.

Путин знает, что его "антизападная коалиция" – мираж. Китай? Вряд ли, тот только ожидает падения "колосса на глиняных ножках". Иран? Режим аятолл не вечен, и это показали массовые беспорядки в стране. Зимбабве?..

А что касается "ракетной дипломатии" Москвы, то, думаю, после провокаций в Польше Украина получит более мощные средства ПВО и в должном количестве. А украинцы стойко перезимуют, вовсю поддерживая контрнаступление ВСУ, деоккупирующих захваченные Путиным земли. Когда HIMARS, NASAMS и Patriot будут стоять на Хуторе Михайловском. Вот тогда и поговорим. Публично…

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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