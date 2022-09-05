"Какую родину я защищаю?" Оккупант "покаялся" девушке за войну в Украине, - перехват разведки
Захватчик признался, что ему стыдно смотреть в глаза украинцам, дома которых разрушили россияне
Об этом говорится в очередном перехвате телефонных разговоров российских солдат, опубликованном Главным управлением разведки.
Во время общения с девушкой захватчик рассказал, что рад бы уволиться, но все его "морозят". По его словам, командование недовольно его службой.
Я говорю: "Увольте меня. Отправьте меня в Россию". Я только этого и жду.
По его словам, уволиться сейчас крайне тяжело. Никого не выпускают в Россию. Девушка пытается убедить оккупанта, что он "родину защищает".
"Какую родину я защищаю? Здесь бабушку вижу – мне стыдно ей в глаза смотреть. У нее был нормальный дом. Мы пришли – его прямо в клочья", – говорит он.
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