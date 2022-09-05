Об этом говорится в очередном перехвате телефонных разговоров российских солдат, опубликованном Главным управлением разведки.

Во время общения с девушкой захватчик рассказал, что рад бы уволиться, но все его "морозят". По его словам, командование недовольно его службой.

Я говорю: "Увольте меня. Отправьте меня в Россию". Я только этого и жду.

По его словам, уволиться сейчас крайне тяжело. Никого не выпускают в Россию. Девушка пытается убедить оккупанта, что он "родину защищает".

"Какую родину я защищаю? Здесь бабушку вижу – мне стыдно ей в глаза смотреть. У нее был нормальный дом. Мы пришли – его прямо в клочья", – говорит он.

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