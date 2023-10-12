Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Какую посуду можно навсегда испортить, если положить ее в посудомоечную машину

Какую посуду можно навсегда испортить, если положить ее в посудомоечную машину

12 октября, 2023 четверг
10:11
Общество Какую посуду можно мыть в посудомоечной машине?

Посудомоечная машина стала важным атрибутом многих кухонь, облегчая процесс содержания посуды в чистоте, но какие кухонные принадлежности следует очищать вручную?

Посудомоечная машина – это бытовой прибор, предназначенный для автоматической мойки и очистки посуды. Она работает с помощью специальных циклов мойки и полоскания, используя моющие средства и горячую воду.

Этот прибор упрощает кухонные обязанности, обеспечивая удобство и комфорт. Использование посудомойки может помогать хранить посуду в лучшем состоянии. Однако нужно знать, какие материалы подходят для очистки в посудомойке, а также, какую посуду все же лучше мыть вручную.

Что следует знать, чтобы посудомоечная машина служила качественно

Для того чтобы мытье посуды в посудомойке было эффективным и безопасным, следует соблюдать определенные правила. В первую очередь это касается загрузки посуды в машинку. Перед устанавливанием посуды в нее обязательно удаляйте остатки пищи и жир. Большие части пищи могут заблокировать фильтры и дюзы, мешая нормальному функционированию.

Располагайте предметы так, чтобы их поверхности не касались друг друга и не перегружайте посудомойку. Вся посуда должна иметь свободный доступ к струе воды и моющему средству.

Фото: Freepik

Также важно учесть жесткость воды в вашем регионе, ведь может потребоваться использование средств для смягчения или нужно будет регулировать настройки на самой технике. Не забывайте, что посудомоечные машины достаточно чувствительны и обычные средства для ручной мойки не подходят. Поэтому всегда используйте качественные моющие средства, предназначенные для использования в посудомойках, это продлит срок использования техники.

Ну и конечно, если у вашей посудомойки есть различные режимы очистки (например, деликатный режим для стаканов или посуды с декоративным покрытием), не игнорируйте этот пункт и используйте соответствующие режимы для разных видов посуды.

Для того чтобы не испортить кухонную утварь, проверяйте обозначения производителя относительно пригодности посуды к мытью в посудомойке. Некоторые материалы и покрытия могут не выдерживать высоких температур или агрессивных моющих средств. Вы можете не только испортить дорогостоящую посуду, но и рискуете своим здоровьем.

Какая посуда подходит для очистки в посудомойке

Значительное количество кухонной утвари можно очищать в посудомоечной машине:

  • Посуда из стекла. Большинство стеклянных сосудов можно мыть в посудомойке, но следует размещать их так, чтобы они не прикасались к другим предметам, чтобы избежать трещин. Если в вашей технике есть деликатный режим, лучше его используйте.
  • Керамика. Посуду из такого материала безопасно мыть в машинке, ведь они хорошо выдерживают высокие температуры. Однако если такая посуда имеет сложные декоративные элементы, например, золотые рисунки или отделку, лучше проверьте обозначение производителя. Некоторые декоративные элементы могут быть уязвимыми к агрессивным моющим средствам.
  • Нержавеющая сталь. Нержавейка отлично переносит влияние моющих средств и не теряет качество во время мытья в посудомоечной машине. Смело можете мыть посуду из этого материала – кастрюли, сковородки, кружки, столовые приборы и т.д.
  • Пластик (с обозначением "безопасно в посудомоечной машине"). Некоторые виды пластика предназначены для использования в посудомойке. Это могут быть контейнеры для еды, стаканы, детские бутылочки, дощечки для нарезки и т.п.

Этот список ориентировочный, поэтому всегда следует проверять обозначения перед загрузкой посуды в машинку. Если у вас есть сомнения, лучше очистить кухонную утварь вручную.

Фото: Freepik

Посуда, которую нельзя мыть в посудомоечной машине

Существуют материалы и типы посуды, которые могут быть повреждены или потерять качество под влиянием высоких температур, моющих средств и давления воды в посудомойке.

Деревянная утварь

Деревянная посуда, такая как доски, ложки или тарелки, не рекомендуется мыть в посудомоечной машине из-за того, что материал быстро поглощает влагу, особенно под влиянием высоких температур. Это может привести к изменению формы или даже трещинам.

Напор воды с моющим средством, обычно содержащий агрессивные химические вещества, могут снять верхний масляный слой деревянной посуды.

Алюминиевая посуда

Алюминиевые сковороды и кастрюли очень популярны среди хозяек из-за доступной стоимости и универсальности. Однако такую посуду не рекомендуется мыть в посудомоечной машине по нескольким причинам. В первую очередь, высокая температура воды во время мытья и воздуха для сушки негативно влияют на структуру алюминиевой посуды.

Во-вторых, моющие средства с кислотами могут реагировать с алюминиевой посудой и вызвать коррозию или повреждение. Использование такой посуды с поврежденным верхним слоем несет опасность для здоровья.

Сковороды с антипригарным покрытием

Регулярное мытье посуды в посудомоечной машине может влиять на длительность службы антипригарного покрытия, приводя к его более быстрому износу, поэтому часто рекомендуют производить очистку вручную для сохранения качества покрытия.

Механическое воздействие и некоторые моющие средства могут повредить антипригарное покрытие, сделать его менее эффективным или даже вызвать отслоение.

Посуда, которая может потерять свои качества

Специалисты Homes & Gardens не рекомендуют также очищать в посудомойке кухонные ножи. Ведь химическое моющее средство может привести к коррозии или ржавчине на лезвии. То же касается чугунной посуды, которая подвергается коррозионным процессам.

Стоит также отказаться от автоматического мытья хрупких материалов – фарфора и хрусталя, ценных материалов – приборы из серебра и мельхиора.

Новости
Читайте также:
11 октября, 2023 среда
Дипломат Чалый спрогнозировал назревание еще одной горячей точки в мире
11 октября, 2023 среда
Зеленский заявил, что война уже на последнем этапе, и озвучил планы по второму сроку президентства
Авдіївка
11 октября, 2023 среда
Россия бросила до 2 тыс. личного состава для атаки на Авдеевку, - военная администрация
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.41
    Покупка 37.41
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.76
    Продажа 40.84
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
12 октября
12:02
В Украине без света остаются около 500 населенных пунктов: ситуация в энергосистеме по состоянию на 12 октября
11:28
Как восполнить недостаток витамина D зимой: советы от МОЗ
11:11
Эксклюзив
ВСУ готовы к попыткам РФ сорвать контрнаступление на юге, но требуется больше ресурсов для одновременной обороны на востоке, - капитан Прозапас
11:08
Инфографика
Курс валют на 12 октября: сколько стоит доллар и евро в обменниках
11:01
Испания подтвердила передачу Украине ЗРК Hawk и анонсировала предоставление 155-мм и 105-мм артснарядов
10:58
Буданов: РФ предоставила ХАМАС трофейное оружие и помогла задействовать дроны против бронетехники – это ноу-хау нашей войны
10:48
ВМС заявили о повреждении корабля "Павел Державин" Черноморского флота РФ
10:17
OPINION
Хрупкий героизм Рильке
10:14
СБУ поймала корректировщицу, которая "наводила" российские "смерчи" на Краматорск и шпионила за ПВО
10:01
Согласно выводам ДАСУ в отношении поставщика машин ДСНС открыли уголовное производство, гендиректор назвал это "уничтожением производителей"
09:56
Число жертв в результате нападения ХАМАС на Израиль возросло до 1300
09:52
В сентябре этого года частные клиенты из Украины купили на 57% больше новых авто, - Укравтопром
09:52
Эксклюзив
В Никополе объявлен день траура по погибшим в результате удара РФ
09:37
Обновлено
Удар РФ по селу Гроза: количество погибших выросло до 56
09:37
Запасы нефти в США выросли, а цена Brent падает
09:25
Китай
Китай экономит миллиарды долларов на импорте нефти из подсанкционных стран, - Reuters
09:23
Обновлено
Россияне ночью ударили по Чернобаевке и Белозерке: есть погибший и раненые
09:17
Эксклюзив
Нападение на Израиль – это теракт, действия ХАМАС похожи на методы россиян, - архиепископ УГКЦ Гудзяк
09:13
Обновлено
РФ атаковала припортовую Одесчину, ранена женщина. В Харькове и Черкасской области были попадания
09:00
Ночью в Сумскую область пыталась проникнуть группа российских диверсантов, - Наев
09:00
PR
Блокбастер, которого так ждали. "Миссия невозможна. Расплата" онлайн на украинском уже на SWEET.TV
08:59
Обзор
Россию лишат денег от "кровавых бриллиантов", Зеленский призывает НАТО увеличить военную помощь Украине. Акценты мировых СМИ 12 октября
08:48
В Киеве вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр
08:39
сектор Газа
Генсек ООН призвал освободить всех заложников в Газе и высказался по поводу блокады сектора
08:27
Война будет долгой, Германия должна дать Украине все для победы, в частности Taurus, - депутат бундестага
08:06
В Палестине утверждают, что их президент Аббас встретится с Блинкеном, - Reuters
07:57
Обновлено
Силы обороны ликвидировали 990 окупантов, 42 танка и 32 артсистемы, - Генштаб
07:02
Швейцария признала ХАМАС террористической организацией
07:00
Евро-2024: расписание отборочных матчей 12 октября
06:53
Офис генпрокурора
Освящал технику врага: священнику УПЦ (МП) объявили подозрение в отрицании агрессии РФ
06:49
Ночная атака РФ: украинская ПВО уничтожила 28 "шахедов"
06:38
Египет предупреждал Израиль о нападении ХАМАС, – конгрессмен США
06:30
Украина должна продолжать реформы и сосредотачиваться на борьбе с коррупцией, - минфин США
05:59
Израиль ликвидировал одного из лидеров "Исламского джихада", - СМИ
05:30
Минздрав Израиля отказался лечить террористов ХАМАСа
05:02
В Польше в следующем году состоятся крупнейшие в Европе учения сухопутных войск
04:35
Самолет Lufthansa
Lufthansa выполнит дополнительные эвакуационные рейсы из Израиля.
04:08
Эксперты ISW назвали причины наступления россиян на Авдеевку
03:40
В России сообщили о сбитом беспилотнике над Белгородом: от падения погибли два человека
03:12
Германия вернула Израилю ранее приобретенные ударные дроны Heron
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV