Какую посуду можно навсегда испортить, если положить ее в посудомоечную машину

Посудомоечная машина – это бытовой прибор, предназначенный для автоматической мойки и очистки посуды. Она работает с помощью специальных циклов мойки и полоскания, используя моющие средства и горячую воду.

Этот прибор упрощает кухонные обязанности, обеспечивая удобство и комфорт. Использование посудомойки может помогать хранить посуду в лучшем состоянии. Однако нужно знать, какие материалы подходят для очистки в посудомойке, а также, какую посуду все же лучше мыть вручную.

Что следует знать, чтобы посудомоечная машина служила качественно

Для того чтобы мытье посуды в посудомойке было эффективным и безопасным, следует соблюдать определенные правила. В первую очередь это касается загрузки посуды в машинку. Перед устанавливанием посуды в нее обязательно удаляйте остатки пищи и жир. Большие части пищи могут заблокировать фильтры и дюзы, мешая нормальному функционированию.

Располагайте предметы так, чтобы их поверхности не касались друг друга и не перегружайте посудомойку. Вся посуда должна иметь свободный доступ к струе воды и моющему средству.

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Также важно учесть жесткость воды в вашем регионе, ведь может потребоваться использование средств для смягчения или нужно будет регулировать настройки на самой технике. Не забывайте, что посудомоечные машины достаточно чувствительны и обычные средства для ручной мойки не подходят. Поэтому всегда используйте качественные моющие средства, предназначенные для использования в посудомойках, это продлит срок использования техники.

Ну и конечно, если у вашей посудомойки есть различные режимы очистки (например, деликатный режим для стаканов или посуды с декоративным покрытием), не игнорируйте этот пункт и используйте соответствующие режимы для разных видов посуды.

Для того чтобы не испортить кухонную утварь, проверяйте обозначения производителя относительно пригодности посуды к мытью в посудомойке. Некоторые материалы и покрытия могут не выдерживать высоких температур или агрессивных моющих средств. Вы можете не только испортить дорогостоящую посуду, но и рискуете своим здоровьем.

Какая посуда подходит для очистки в посудомойке

Значительное количество кухонной утвари можно очищать в посудомоечной машине:

Посуда из стекла. Большинство стеклянных сосудов можно мыть в посудомойке, но следует размещать их так, чтобы они не прикасались к другим предметам, чтобы избежать трещин. Если в вашей технике есть деликатный режим, лучше его используйте.

Керамика. Посуду из такого материала безопасно мыть в машинке, ведь они хорошо выдерживают высокие температуры. Однако если такая посуда имеет сложные декоративные элементы, например, золотые рисунки или отделку, лучше проверьте обозначение производителя. Некоторые декоративные элементы могут быть уязвимыми к агрессивным моющим средствам.

Нержавеющая сталь. Нержавейка отлично переносит влияние моющих средств и не теряет качество во время мытья в посудомоечной машине. Смело можете мыть посуду из этого материала – кастрюли, сковородки, кружки, столовые приборы и т.д.

Пластик (с обозначением "безопасно в посудомоечной машине"). Некоторые виды пластика предназначены для использования в посудомойке. Это могут быть контейнеры для еды, стаканы, детские бутылочки, дощечки для нарезки и т.п.

Этот список ориентировочный, поэтому всегда следует проверять обозначения перед загрузкой посуды в машинку. Если у вас есть сомнения, лучше очистить кухонную утварь вручную.

Фото: Freepik

Посуда, которую нельзя мыть в посудомоечной машине

Существуют материалы и типы посуды, которые могут быть повреждены или потерять качество под влиянием высоких температур, моющих средств и давления воды в посудомойке.

Деревянная утварь

Деревянная посуда, такая как доски, ложки или тарелки, не рекомендуется мыть в посудомоечной машине из-за того, что материал быстро поглощает влагу, особенно под влиянием высоких температур. Это может привести к изменению формы или даже трещинам.

Напор воды с моющим средством, обычно содержащий агрессивные химические вещества, могут снять верхний масляный слой деревянной посуды.

Алюминиевая посуда

Алюминиевые сковороды и кастрюли очень популярны среди хозяек из-за доступной стоимости и универсальности. Однако такую посуду не рекомендуется мыть в посудомоечной машине по нескольким причинам. В первую очередь, высокая температура воды во время мытья и воздуха для сушки негативно влияют на структуру алюминиевой посуды.

Во-вторых, моющие средства с кислотами могут реагировать с алюминиевой посудой и вызвать коррозию или повреждение. Использование такой посуды с поврежденным верхним слоем несет опасность для здоровья.

Сковороды с антипригарным покрытием

Регулярное мытье посуды в посудомоечной машине может влиять на длительность службы антипригарного покрытия, приводя к его более быстрому износу, поэтому часто рекомендуют производить очистку вручную для сохранения качества покрытия.

Механическое воздействие и некоторые моющие средства могут повредить антипригарное покрытие, сделать его менее эффективным или даже вызвать отслоение.

Посуда, которая может потерять свои качества

Специалисты Homes & Gardens не рекомендуют также очищать в посудомойке кухонные ножи. Ведь химическое моющее средство может привести к коррозии или ржавчине на лезвии. То же касается чугунной посуды, которая подвергается коррозионным процессам.

Стоит также отказаться от автоматического мытья хрупких материалов – фарфора и хрусталя, ценных материалов – приборы из серебра и мельхиора.