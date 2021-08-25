Какую погоду ожидать украинцам в сентябре: прогноз от Укргидрометцентра

Об этом сообщает Укргидрометцентр .

Так, месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что в пределах климатической нормы.

Синоптики отмечают, "сентябрь - переходный месяц от лета к осени".

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха составляет +13 °C ... +17 °C, в южной части местами +18 °C ... +20 °C, в горных районах +9 °C ... +15 °C.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет -1 °C ... -8 °C, на юге местами 0 °C ... + 1 °C, в Крыму до + 5 °C.

В свою очередь абсолютный максимум температуры воздуха зафиксирован +33 °C ... +38 °C, в горных районах +24 °C ... +32 °C.

Так, среднее месячное количество осадков составляет 37-74 мм, в южной части локально 28-36 мм, в Карпатском регионе местами 77-108 мм, на высокогорье Карпат 126-130 мм.