Какую погоду ожидать украинцам в сентябре: прогноз от Укргидрометцентра
Первый месяц осени - сентябрь в Украине ожидается теплым, с осадками в пределах нормы
Об этом сообщает Укргидрометцентр .
Так, месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что в пределах климатической нормы.
Синоптики отмечают, "сентябрь - переходный месяц от лета к осени".
Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха составляет +13 °C ... +17 °C, в южной части местами +18 °C ... +20 °C, в горных районах +9 °C ... +15 °C.
Абсолютный минимум температуры воздуха составляет -1 °C ... -8 °C, на юге местами 0 °C ... + 1 °C, в Крыму до + 5 °C.
В свою очередь абсолютный максимум температуры воздуха зафиксирован +33 °C ... +38 °C, в горных районах +24 °C ... +32 °C.
Так, среднее месячное количество осадков составляет 37-74 мм, в южной части локально 28-36 мм, в Карпатском регионе местами 77-108 мм, на высокогорье Карпат 126-130 мм.
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