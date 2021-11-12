Какую погоду ожидать на выходных: прогноз от синоптика Наталии Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Украине антициклон обусловит в субботу-воскресенье сухую погоду.

Температура воздуха будет колебаться днем в пределах +4…+9 °C, в южной части и в западных областях +6…+12 °C.

В Киеве в течение дня +5…+8 °C.

Поскольку с 15 ноября прорвется очередная волна арктического холода и температура воздуха снизится на 3-5 градусов.

Осадков в Киеве 13-14 ноября не предвидится - антициклон Tilda.

Осадки появятся в Украине 19 ноября. В большинстве областей пройдут дождь и снег.

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