Какую погоду ожидать на выходных: прогноз от синоптика Наталии Диденко
В Украине 13-14 ноября ожидается сухая погода. В некоторых регионах даже потеплеет
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
В Украине антициклон обусловит в субботу-воскресенье сухую погоду.
Температура воздуха будет колебаться днем в пределах +4…+9 °C, в южной части и в западных областях +6…+12 °C.
В Киеве в течение дня +5…+8 °C.
Поскольку с 15 ноября прорвется очередная волна арктического холода и температура воздуха снизится на 3-5 градусов.
Осадков в Киеве 13-14 ноября не предвидится - антициклон Tilda.
Осадки появятся в Украине 19 ноября. В большинстве областей пройдут дождь и снег.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.07
Покупка 26.07Продажа 26.31
-
EUR
Покупка 29.77Продажа 30.18
- Актуальное
- Важное