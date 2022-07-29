Разъяснения опубликовали на facebook-странице Министерства здравоохранения Украины .

Среди услуг – наблюдение за беременностью, медицинская помощь во время родов и послеродовой уход за женщиной и ее новорожденным ребенком. Чтобы получить эти услуги бесплатно, необходимо встать на учет в той стране, где женщина получила временное убежище и/или оформить местный аналог украинской обменной карты.

Для медицинского сопровождения беременности, вероятно, понадобится медицинская страховка, хотя в определенных случаях она необязательна. Медицинскую помощь во время родов окажут бесплатно даже если у пациентки нет медстраховки.

Стать на учет у семейного врача, гинеколога или акушера (зависит от страны, в которой находится женщина) желательно до конца первого триместра беременности или как можно скорее по прибытии в безопасную страну, если срок беременности больше.

Если есть украинская медицинская карточка с результатами анализов и данными о беременности и общем состоянии здоровья, то важнейшую информацию с нее нужно перевести и предоставить специалисту, который будет вести беременность. В отсутствие медицинской документации местный врач назначит необходимые анализы и исследования, даже если женщина уже делала их в Украине.

Каждая страна имеет свои особенности по оказанию медицинской помощи беременным. К примеру, во Франции беременная должна заранее выбрать больницу, где будет рожать. В этой стране роды бесплатны даже в частных клиниках, где более комфортные условия пребывания, в том числе одноместные палаты. Однако конкуренцию выигрывают государственные учреждения, поскольку у них лучше медицинское оборудование. Выбрать врача невозможно. Роды принимает дежурный акушер.

В Великобритании , помимо привычных медицинских услуг, беременные женщины имеют право на помощь патронажной медсестры. Это квалифицированная медсестра или акушерка, которая прошла дополнительную подготовку и наблюдает за состоянием здоровья детей до тех пор, пока им не исполнится пять лет.

В Румынии акушер и/или семейный врач, кроме оказания основных услуг, может также проконсультировать пациентку относительно здоровой беременности и провести для нее обучение по грудному вскармливанию.

В Чехии медицинская помощь беременным и роженицам бесплатна при наличии медицинской страховки. Женщина может выбрать любой роддом, независимо от места своего проживания, однако в большинстве из них нужно зарегистрироваться (начиная с 14-й недели беременности). В некоторых учреждениях это можно сделать онлайн.

В Литве беременные пациентки проходят не менее шести осмотров у гинеколога, регулярно делают УЗИ и сдают анализы. Также онимогут пройти бесплатно осмотр окулиста и стоматолога. После родов партнеру разрешают остаться на ночь с роженицей в больнице.

Дополнительно Минздрав проинформировал об упрощении процедуры формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности для беременных украинок, которые из-за вооруженной агрессии РФ выехали за границу. Чтобы дистанционно оформить больничный, следует связаться со своим врачом в Украине, и тот предоставит такое медзаключение.

Также после родов женщина сможет получить выплаты по рождению ребенка. Для этого нужно будет подать документы, удостоверяющие рождение ребенка. Важно, чтобы они были выданы компетентными органами страны пребывания и легализованы в установленном порядке.

● Чехия прекращает бесплатное медицинское страхование украинских беженцев

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