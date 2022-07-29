English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Здоровье Какую медпомощь могут бесплатно получить за границей беременные украинки-беженки. Разъяснение Минздрава

Какую медпомощь могут бесплатно получить за границей беременные украинки-беженки. Разъяснение Минздрава

29 июля, 2022 пятница
15:05
Здоровье

В Министерстве здравоохранения детализировали перечень услуг, которыми бесплатно могут воспользоваться за границей беременные украинки, вынужденно покинувшие страну из-за военных действий

Разъяснения опубликовали на facebook-странице Министерства здравоохранения Украины .

Среди услуг – наблюдение за беременностью, медицинская помощь во время родов и послеродовой уход за женщиной и ее новорожденным ребенком. Чтобы получить эти услуги бесплатно, необходимо встать на учет в той стране, где женщина получила временное убежище и/или оформить местный аналог украинской обменной карты.

Для медицинского сопровождения беременности, вероятно, понадобится медицинская страховка, хотя в определенных случаях она необязательна. Медицинскую помощь во время родов окажут бесплатно даже если у пациентки нет медстраховки.

Стать на учет у семейного врача, гинеколога или акушера (зависит от страны, в которой находится женщина) желательно до конца первого триместра беременности или как можно скорее по прибытии в безопасную страну, если срок беременности больше.

Если есть украинская медицинская карточка с результатами анализов и данными о беременности и общем состоянии здоровья, то важнейшую информацию с нее нужно перевести и предоставить специалисту, который будет вести беременность. В отсутствие медицинской документации местный врач назначит необходимые анализы и исследования, даже если женщина уже делала их в Украине.

Каждая страна имеет свои особенности по оказанию медицинской помощи беременным. К примеру, во Франции беременная должна заранее выбрать больницу, где будет рожать. В этой стране роды бесплатны даже в частных клиниках, где более комфортные условия пребывания, в том числе одноместные палаты. Однако конкуренцию выигрывают государственные учреждения, поскольку у них лучше медицинское оборудование. Выбрать врача невозможно. Роды принимает дежурный акушер.

В Великобритании , помимо привычных медицинских услуг, беременные женщины имеют право на помощь патронажной медсестры. Это квалифицированная медсестра или акушерка, которая прошла дополнительную подготовку и наблюдает за состоянием здоровья детей до тех пор, пока им не исполнится пять лет.

В Румынии акушер и/или семейный врач, кроме оказания основных услуг, может также проконсультировать пациентку относительно здоровой беременности и провести для нее обучение по грудному вскармливанию.

В Чехии медицинская помощь беременным и роженицам бесплатна при наличии медицинской страховки. Женщина может выбрать любой роддом, независимо от места своего проживания, однако в большинстве из них нужно зарегистрироваться (начиная с 14-й недели беременности). В некоторых учреждениях это можно сделать онлайн.

В Литве беременные пациентки проходят не менее шести осмотров у гинеколога, регулярно делают УЗИ и сдают анализы. Также онимогут пройти бесплатно осмотр окулиста и стоматолога. После родов партнеру разрешают остаться на ночь с роженицей в больнице.

Дополнительно Минздрав проинформировал об упрощении процедуры формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности для беременных украинок, которые из-за вооруженной агрессии РФ выехали за границу. Чтобы дистанционно оформить больничный, следует связаться со своим врачом в Украине, и тот предоставит такое медзаключение.

Также после родов женщина сможет получить выплаты по рождению ребенка. Для этого нужно будет подать документы, удостоверяющие рождение ребенка. Важно, чтобы они были выданы компетентными органами страны пребывания и легализованы в установленном порядке.

● Чехия прекращает бесплатное медицинское страхование украинских беженцев

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
ядерна зброя рф ракета
28 июля, 2022 четверг
Россия может нанести ядерный удар по членам НАТО в Европе в случае приближения поражения или критической поддержки Украины, - Rand Corporation
Мірча Луческу
28 июля, 2022 четверг
Луческу бойкотировал пресс-конференцию после игры с "Фенербахче" из-за скандирования турецких фанатов о Путине
Лавров
27 июля, 2022 среда
Британская разведка назвала цель визита Лаврова в страны Африки
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.46
    Покупка 39.46
    Продажа 40.46
  • EUR
    Покупка 39.75
    Продажа 41.07
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
29 июля
16:04
Bayraktar Байрактар
Турция не рассматривает предложение Путина по совместному производству "байрактаров", - управление оборонной промышленности
15:56
Глава МИД Словении Файон считает лучшим окончанием войны переговоры, а не победу Украины
15:42
На фото посетители центра
Украинский центр в Вильнюсе за месяц посетило 2 тыс. человек
15:41
Эксклюзив
Росавиация перестала залетать на территорию Украины, поэтому дистанционно атакует ракетами, - пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВСУ
15:40
Эксклюзив
КПВВ "Оленевка"
В колониях Оленовки находятся более 10 тыс. мариупольцев, – советник городского головы Мариуполя Андрущенко
15:36
Обновлено
ДНР
Россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где держали украинских пленных, - Генштаб ВСУ
15:32
Судья Александр Тупицкий
Суд заочно арестовал экс-председателя КСУ Тупицкого, теперь можно организовать его экстрадицию из Австрии, - ГБР
15:27
В Харькове российские ракеты частично разрушили корпус Сельскохозяйственного университета
15:20
Северная Македония передаст Украине танки Т-72
15:15
Две трети НАТО ратифицировали протоколы о вступлении Швеции и Финляндии
15:14
В июле в Украине уровень безработицы достиг рекордных 35%, - НБУ
14:53
Россияне депортировали 5600 украинских детей, - МВД
14:45
Зверь у ворот. Как реагировать на казни и пытки наших пленных
14:40
Эксклюзив
На фото Вооруженные силы Украины
"Киношного" освобождения Херсонщины не будет": спикер ОК "Юг" Гуменюк рассказала о возможностях контрнаступления
14:40
Эксклюзив
Заявления россиян об уничтожении HIMARS баражирующими снарядами – это комично, - главный редактор Defense Express Катков
14:40
На фото гаубица М109А3
Новая Каховка, Чернобаевка, Олешки, Бриловка: депутат Херсонского облсовета рассказал об уничтожении оккупантов украинскими военными
14:31
Майя Санду
В случае распространения агрессии РФ на территории Молдовы Кишинев обратится за помощью в Румынию, - Санду
14:24
Верховная Рада
Рада приняла закон об единовременной выплате военным
14:16
Обстрел Россией Кропивницкого: 9 госпитализированных в тяжелом состоянии, один – в очень тяжелом, остальные – средней тяжести
13:54
Эксклюзив
Путину не нужны европейские деньги. Его цель – восстановление СССР, ему плевать на деньги, - Портников
13:54
На фото порт "Черноморск"
Украина ожидает сигнала от партнеров для начала экспорта зерна, - Зеленский
13:53
Более 80% украинцев поддерживают вступление в ЕС, а 71% - вступление в НАТО, - опрос Киевского института социологии
13:49
Россияне обстреляли Славянск ракетами из "смерчей": ранен человек, повреждены дома и коммерческие заведения
13:41
Россия формирует вблизи Украины еще одну ударную группировку, - разведка
13:40
Глава минобороны Британии Уоллес поддержал кандидатуру Трасс на должность премьера страны
13:15
Эксклюзив
Виталий Портников
Россия теряет инициативу в войне. У ВСУ есть возможности деоккупировать Юг Украины, - Портников
13:12
Утром оккупанты дважды обстреляли Сумщину из минометов
12:47
Консульство Болгарии временно прекращает работу в Екатеринбурге
12:47
Апелляционный суд Киева сократил приговор оккупанту Шишимарину, убившему гражданского на Сумщине
12:42
PR
Магазин посуды Лора – кладезь товаров для кухни, дома и быта
12:34
Госдепартамент США одобрил возможность продажи Германии истребителей F-35 и боеприпасов на $8,4 млрд, - Reuters
12:27
Обновлено
Рашисти продовжують обстрілювати Миколаїв та область
Россияне ударили по Николаеву кассетными снарядами: количество раненых выросло до 13, еще 5 человек погибли
12:20
Буча
Пытали людей в Буче: четырем военным РФ сообщено о подозрении
12:15
Россияне обстреляли приграничье Черниговщины из артиллерии: повреждено админздание
11:53
Виктор Орбан
Венгрия планирует дополнительно закупить у России 700 млн кубометров газа
11:42
Украинские десантники показали, как уничтожили россиян, их батарею артиллерии, оружие и технику в Херсонской области
11:37
Путин может изменить стратегию из-за военных неудач России в Украине, - глава минобороны Британии Уоллес
11:18
Для очного обучения детей в школе либо в 10-минутной доступности от заведения должно быть оборудовано укрытие, - ОПУ
10:39
Эксклюзив
Герои Украины. "Ехали в одну сторону, дети нам махали руками, а когда возвращались, уже были обуглены тела": 22-летний офицер Антон Карий
10:25
Эксклюзив
После скрытой мобилизации в начале сентября россияне отправят новобранцев в ротацию, – советник министра МВД Денисенко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV