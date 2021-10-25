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Охладить пыл - как выбрать холодильник в 2021

25 октября, 2021 понедельник
15:46
Новости холодильник

Холодильники – одни из самых важных бытовых приборов, поэтому к их выбору рекомендуется отнестись с максимальной ответственностью

Классифицировать холодильную технику можно по различным параметрам. Среди них:

  • габаритные размеры;
  • система размораживания;
  • класс потребления электроэнергии;
  • тип установки;
  • управление;
  • дизайн;
  • производитель.
Основные габариты холодильников

Рекомендуем покупать новый холодильник, заранее определившись с его размерами и местом установки. От габаритов конструкции напрямую будет зависеть ее вместимость, функциональность, удобство использования. Можно приобрести одно-, двух-, трехкамерную модель или Side-by-Side. Общий объем прибора может составлять от 209 до 366 л. В зависимости от условий будущей эксплуатации можно подобрать варианты с различными пропорциями отделений. Морозильная камера может быть расположена сверху, снизу или сбоку.

Какой предпочесть тип разморозки

У нас можно холодильник купить капельный или с такими самыми популярными вариантами разморозки:

  1. Low Frost
  2. No Frost

Инновация Low Frost затронула исключительно морозильный отсек. Ее суть заключается в расположении по периметру внутренних стенок испарителей. Благодаря такому новшеству обеспечивается одинаковая температура и влажность в любой части камеры. Лед нарастает тонким слоем и очень медленно, что значительно упрощает разморозку. Системы No Frost предусматривают размещение испарителя сверху морозильной камеры или на задней стенке. Иней не образуется ни на стенках, ни на продуктах. Равномерное распределение воздушных масс обеспечивается благодаря работе вентилятора, функционирующего поочередно с нагревателем. Компрессор в таких агрегатах может быть как стандартным, так и инверторным.

Классы энергопотребления

Расходы электроэнергии будут зависеть от уровня его энергопотребления. Важность такого параметра обусловлена тем, что холодильники вынуждены работать беспрерывно день за днем, год за годом. Всего существует 7 категорий такой классификации от А до G, согласно латинскому алфавиту, от самого экономичного до самого затратного. Наибольшей востребованностью пользуется энергоэффективная техника классов: А+ (42%), А++(30%), А+++(22%). Хотя процентная разница на первый взгляд кажется незначительной, в киловаттах владелец техники получает хорошую экономию.

Варианты установки

Современные бытовые конструкции можно легко интегрировать практически в любые кухонные интерьеры. Можно легко подобрать как встраиваемые, так и отдельностоящие варианты. Каких-либо технических отличий между подобными агрегатами практически нет, ориентироваться рекомендуется исключительно на удобство использования и эстетические пожелания. Чтобы правильно выбрать надежный агрегат, стоит рассмотреть различные устройства от проверенных производителей на нашем сайте - 
viyar.ua. У нас всегда можно рассчитывать на высокое качество продукции, гарантийный ремонт, доступные цены!

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