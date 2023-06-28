Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сказал в интервью Financical Times.

"Мы понимаем, что во время горячей фазы вряд ли удастся принять единодушное политическое решение. Но четкий сигнал, четкий план", - сказал он.

Резников отметил, что Украина является единственной страной в мире, которая имеет боевой опыт "сдерживания россиян и начала побед с оружием НАТО".

"Какой еще аргумент нужен, чтобы пригласить Украину в НАТО?" – заявил министр.

Сейчас украинские войска принимают участие в формировании операций по проверке российских линий, которые Россия укрепила несколькими рядами войск, минными полями и окопами. Аналитики считают, что несколько точек атаки спроектированы для того, чтобы держать Россию в неопределенности относительно того, откуда будет нанесен главный удар.

В то же время Резников предупредил, что планируемое контрнаступление будет отличаться от прошлогоднего потрясающего разгрома российских войск в Киеве, а также в Харьковской области и Херсоне.

"Нельзя ждать чуда в каждой операции", - заметил министр.