"Какой еще аргумент нужен, чтобы пригласить Украину в НАТО?": Резников рассказал, чего ждет от саммита Альянса в Вильнюсе
Министр обороны Алексей Резников призвал НАТО продолжать поддерживать Украину на пути к членству, но признал, что на данном этапе это предложение не будет предложено
Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сказал в интервью Financical Times.
"Мы понимаем, что во время горячей фазы вряд ли удастся принять единодушное политическое решение. Но четкий сигнал, четкий план", - сказал он.
Резников отметил, что Украина является единственной страной в мире, которая имеет боевой опыт "сдерживания россиян и начала побед с оружием НАТО".
"Какой еще аргумент нужен, чтобы пригласить Украину в НАТО?" – заявил министр.
Сейчас украинские войска принимают участие в формировании операций по проверке российских линий, которые Россия укрепила несколькими рядами войск, минными полями и окопами. Аналитики считают, что несколько точек атаки спроектированы для того, чтобы держать Россию в неопределенности относительно того, откуда будет нанесен главный удар.
В то же время Резников предупредил, что планируемое контрнаступление будет отличаться от прошлогоднего потрясающего разгрома российских войск в Киеве, а также в Харьковской области и Херсоне.
"Нельзя ждать чуда в каждой операции", - заметил министр.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что уже освбожденные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.73
Покупка 36.73Продажа 37.47
-
EUR
Покупка 40.37Продажа 41.25
- Актуальное
- Важное