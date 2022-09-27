Какой будет политика нового правительства Италии по Украине - прогноз итальянского аналитика

Какие ключевые выводы этих выборов в Италии?

Альберто де Филиппис : Есть такая книга Джузеппе Томази ди Лампедуза "Леопард", где главный герой объясняет итальянскую истину: "Все должно меняться так, чтобы на самом деле ничего не изменилось". Это значит: если все меняется снаружи, то внутри все остается таким, как есть. Это немного похоже на то, что произошло на последних парламентских выборах, на которых победу одержала Джорджия Мэлони.

Джорджия Мэлони, reuters

45-летняя женщина-политик, которая может стать первой женщиной-премьером в истории Итальянской Республики. Произошедшее в минувшее воскресенье свидетельствует о характере итальянцев. В очередной раз произошла очевидная революция с победой на выборах партии "Братья Италии", которая менее чем за 10 лет выросла с 3% до почти 30%.

Маттео Сальвини, reuters

Другой факт – крах Маттео Сальвини и его "Лиги". Это региональная партия, которая так и не смогла стать общенациональной. Сальвини, известный своими замечательными отношениями с партией Владимира Путина "Единая Россия", никогда не критиковал своих российских друзей и всегда неоднозначно относился к вторжению в Украину, доходя до настоящих диалектических шедевров. К примеру, он умудрился двадцать минут говорить о войне в Украине, ни разу не вспомнив имени Владимира Путина и не произнеся слова "вторжение".

Эти выборы демонстрируют стремление итальянцев к переменам, но они также показывают и самое плохое, что есть в Италии. К примеру, избирательная система, которую конституционалисты считают настоящей аферой. Избиратели могли голосовать за закрытые списки, но не выбирать фамилию кандидата. Сами секретари разных партий заполняли списки и решали, кто попадет в парламент. Политическое предложение было настолько бедным, что более 16 миллионов избирателей не пришли на голосование, испытывая отвращение к этому непристойному театру и партократии, партийному режиму, контролирующему общественную жизнь.

Сильвио Берлускони, reuters

Многие пришедшие на выборы предпочли голосовать за политиков, близких к Путину. Сильвио Берлускони в 87 лет возвращается в сенат с партией "Вперед, Италия", набравшей более 8%. Пожилой миллиардер лишь несколько дней назад заявил по телевидению, что "Путин хотел заменить президента Зеленского правительством порядочных людей". Заявление, которое подвергли критике в Европе. Никакой реакции от его избирателей.

Еще одним успехом стало движение "Пять звезд" во главе с бывшим премьер-министром Джузеппе Конте. Политик, который всегда критиковал поставки оружия Украине и позволил во время ковида российскому военному контингенту прибыть в Италию, официально для помощи в борьбе с пандемией, а реально, как было доказано, для попыток похитить итальянские оборонительные тайны.

Левоцентристы, с другой стороны, выходят с поломанными костями. По итогам голосования Энрико Летта объявил, что покидает руководство Демократической партии. В отличие от Маттео Сальвини, который, похоже, прибился к креслу лидера "Лиги". Москва также имеет много друзей среди левых. В течение многих лет эмиссары Кремля проникали в партии, а также в экологические организации и проталкивали односторонний пацифизм в антинатовском, антиамериканском и антиевропейском духе.

Ультраправая Джорджия Мэлони станет первой женщиной-премьер-министром Италии. Что стало залогом ее успеха?

Прежде всего, залогом успеха явилась последовательность. Во внутренней политике. Она возглавляла единственную партию, которая всегда была в оппозиции, хотя часто делала это хитро, используя протест против "зеленого билета", против вакцин, против политики правительства Драги. Она часто выступала с неоднозначными заявлениями. Она была популисткой в Италии и атлантисткой за границей. Но в такой стране, как Италия, это имело большое значение. Она направила четкие, простые посылы, которые понимает старшее население Италии: остановить иммиграцию, меньше налогов, меньше Европы. Это может показаться нонсенсом, но в стране, где одной из самых больших проблем является плохая информация, такому лидеру было легко.

Джорджии Мэлони помогли и ее оппоненты. Она, женщина, подвергалась жестоким и пошлым нападкам, особенно со стороны левоцентристов, и это только подтолкнуло избирателей голосовать за нее. Парадокс состоит в том, что первая женщина-премьер, вероятно, будет консерватором. Левые никогда не делали ничего подобного. Совершенно наоборот.

Мэлони была близка к пропутинским партиям в странах ЕС. Однако в этом году, в контексте войны России против Украины, она высказалась в поддержку Украины. Чего ждать от правительства Мэлони?

Это самый большой вопрос. 15 сентября Еврокомиссия назвала Венгрию Виктора Орбана "гибридным режимом электоральной автократии" и осудила "преднамеренные и систематические усилия" венгерского правительства, направленные против ценностей ЕС. Сами Мэлони и Сальвини уклонились от участия в этом голосовании, что вызвало определенную обеспокоенность в Европе. Проблема такого поведения не только политическая, но и особенно экономическая.

Еврокомиссия до сих пор не дала зеленый свет венгерскому НПС из-за нарушений, связанных с соблюдением верховенства права в управлении средствами. Если она не получит "зеленый свет" до конца года, Будапешт потеряет средства следующего поколения ЕС. Опасение итальянских союзников состоит в том, что подобная судьба может постичь Рим. Если Мэлони не отвернется от Орбана и если она сочтет, что может потратить "европейские" деньги (План ЕС по Национальному восстановлению и устойчивости Италии) не так, как было предусмотрено в планах, представленных правительством Драги, то Еврокомиссия может заблокировать эти средства. А без этих денег (209 млрд евро) Италия обанкротится.

Победа правоцентристов заставила пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова заявить: "Мы готовы приветствовать любую политическую силу, которая сможет выйти за рамки установившегося мейнстрима, исполненного ненависти к нашей стране, и показать себя более объективной и конструктивной в отношении России". Москва надеется, что теперь в Риме будет дружественное правительство. Нежелательная декларация, которая, если будет принята, может стать политическим концом Джорджии Мэлони. Остается неизвестным, сможет ли он реализовать проевропейскую, проукраинскую и проатлантическую политику.

Какую коалицию следует ожидать в Италии? Будут ли это только правые партии или более широкая коалиция?

Как я уже говорил, парадокс победы Джорджии Мэлони состоит в том, что она победила вопреки своим союзникам. Ее почти ежедневно атакует Маттео Сальвини, также имеющий немало врагов в собственной партии за свою пророссийскую линию. Сильвио Берлускони. Лидер партии "Вперед, Италия" считает Джорджию Мэлони слишком молодой и неподготовленной. Кроме того, он страдает мачизмом. В прошлом миллиардер показал, что, по его мнению, женщины не могут занимать руководящие должности, а только рассчитывать на некоторые вознаграждения. Скандал вызвало то, что Марта Фассина, очень молодая партнерша Берлускони (87 лет ему, 32 года ей) была кандидатом на Сицилии в округе, где нога женщины никогда не ступала (ни во время предвыборной кампании, ни в политике). Ее навязал основатель "Вперед, Италия".

Берлускони взял приличные 8%, но, исходя из личного самолюбия, он также мог не поддержать правительство Мэлони. Так было, когда многие его заместители не выразили вотум доверия правительству Драги. А Берлускони входил в состав правительства Драги.

Впрочем, Джорджия Мэлони демонстрирует и определенный прагматизм. Она хорошо знает, что сегодня российское вторжение критикует даже Китай. Ей приходится сдерживать крайние течения своей партии, антинатовские и антиамериканские, а также ей нужно суметь предотвратить российскую пропаганду, которая в "Лиге" Сальвини сумела глубоко проникнуть в эту партию.

Как бы вы оценили результат "Лиги" с Маттео Сальвини? Похоже, он был ближайшим союзником Путина в Италии, а его партия упала с 19% поддержки до 8,5-12,5%. Стали ли его связи с Россией токсичными для его кампании?

Маттео Сальвини годами преувеличивал. Будучи министром внутренних дел в 2019 году, он вышел из правительства Конте и повлек за собой политический кризис. Эта политическая авантюра, однако, поставила Лигу в угол. Затем он постоянно атаковал Джорджию Мэлони.

В конце концов он никогда не критиковал Владимира Путина и его ожесточенную агрессию против Украины. Напротив, он неоднократно говорил, что санкции, ставящие российскую экономику на колени, действительно ненужны и контрпродуктивны. Что экспортирующие в Россию итальянские компании составляют огромную часть итальянского ВВП (неправда, они составляют несколько миллиардов евро). Как и многие итальянские политики, он каждый день делал различные заявления, рассчитывая на плохую память итальянцев. После воскресных неудачных результатов выборов он не говорил об отставке, хотя, по всей вероятности, его оппоненты внутри партии "Лига" теперь будут требовать его голову.