Какой будет погода в праздничные выходные: прогноз от синоптика Натальи Диденко
В Украине в выходные ожидается теплая погода, однако возможны дожди с грозами и порывистый ветер
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .
21 августа в Украине будет доминировать повышенное атмосферное давление.
Поэтому в большинстве областей осадки маловероятны - будет солнечно.
Только на востоке остатки атмосферного фронта обусловят локальные грозовые дожди, а также в западных областях местами возможен периодический дождь с грозой.
Ветер северо-западного направления может завтра быть порывистым на севере и в центральных областях - будьте осторожны под щитами и билбордами.
Температура воздуха в течение субботы составит +22 °C ... +29 °C.
В Киеве завтра предполагается сухая солнечная погода с температурой воздуха +24 °C ... +26 °C. Но ночью, поздно вечером и утром +14 °C ... +18 °C.
22, 23 августа в Украине роскошная погода - сухо, солнечно и тепло.
24 августа на западе и севере появятся локальные грозовые дожди. В большинстве областей восстановится жара, а вот в западных областях немного похолодает.
В Киеве на День Независимости температура воздуха повысится до +30 °C, то есть будет жарко, возможны локальные грозовые дожди.
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