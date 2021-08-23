Какой будет погода на День Независимости: прогноз от Укргидрометцентра
На День Независимости, 24 августа, в Украине будет жарко, но одни регионы окутает солнечными лучами, а другие накроют дожди с грозами
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Так, 24 августа западные и центральные области накроют грозы.
Ливни с грозами будут в Киеве и таких соседних областях, как Черкасская, Черниговская, Житомирская, а также в Сумской.
Дожди будут днем и ночью во всех областях: Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Волынской, Тернопольской.
Там будет от + 18 ° C ... + 20 ° C. На юге и востоке Украины солнечно, от + 26 ° C ... + 30 ° C. В Киеве - + 22 ° C ... + 24 ° C.
Между тем на юге и востоке будет сухо и солнечно. Средняя дневная температура составит +25 C ... + 27C.
Прохладнее будет на Западе. Там столбики термометра достигнут лишь + 19 ° C ... + 22 ° C. В то же время жители восточных регионов и Крыма смогут насладиться поистине летними + 29 ° C.
В свою очередь, синоптик Наталья Диденко сообщала, что Украины 24 августа будет страдать от локальных дождей. В большинстве областей страны на День Независимости потеплеет. В то же время жителям Запада стоит готовиться к похолоданию.
В Киеве на День Независимости, по ее словам, температура воздуха в украинской столице может подняться даже до + 30C.
Также известно, что 24 августа в западных областях грозы, местами шквалы 15-20 м / с; во Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый).
24 августа во Киевской, Черниговской, Полтавской, Херсонской, Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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