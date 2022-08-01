Об этом украинский омбудсман сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

"Могу сообщить, что у нас есть коммуникация с Международным Комитетом Красного Креста, по Организации Объединенных Наций у нас хуже ситуация. Письма, официальные запросы я направляю. Я сделал это в первый день, сразу после трагедии. Какого-то сигнала, даже неофициального, я лично не получал. Я могу это публично подтвердить", – сказал Дмитрий Лубинец.

После заявления Уполномоченного пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил, что ООН получила запросы по расследованию теракта в Оленовке от Украины и РФ.

Об этом написала журналистка, аккредитованная при ООН Аманда Прайс в Twitter. Рассмотрение запросов вроде бы продолжается.

"ООН рассматривает запросы Украины и России о проведении расследования смертельного нападения в пятницу на объект, где содержались военнопленные в Оленовке. ООН изучает, есть ли условия, которые бы сделали расследование возможным", — заявил представитель ООН.

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. Погибли около 40 человек, еще 130 – ранены.