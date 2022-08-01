Какого-либо сигнала, даже неофициального, я не получал. Украинский омбудсман рассказал о реакции ООН на запросы по Оленовке
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец пока не получал от Организации Объединенных Наций ни одного сигнала о массовом убийстве украинских военнопленных в оккупированной Оленовке
Об этом украинский омбудсман сказал в эфире всеукраинского телемарафона.
"Могу сообщить, что у нас есть коммуникация с Международным Комитетом Красного Креста, по Организации Объединенных Наций у нас хуже ситуация. Письма, официальные запросы я направляю. Я сделал это в первый день, сразу после трагедии. Какого-то сигнала, даже неофициального, я лично не получал. Я могу это публично подтвердить", – сказал Дмитрий Лубинец.
После заявления Уполномоченного пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил, что ООН получила запросы по расследованию теракта в Оленовке от Украины и РФ.
Об этом написала журналистка, аккредитованная при ООН Аманда Прайс в Twitter. Рассмотрение запросов вроде бы продолжается.
"ООН рассматривает запросы Украины и России о проведении расследования смертельного нападения в пятницу на объект, где содержались военнопленные в Оленовке. ООН изучает, есть ли условия, которые бы сделали расследование возможным", — заявил представитель ООН.
- 29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. Погибли около 40 человек, еще 130 – ранены.
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