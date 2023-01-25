Какое оружие передала Америка Украине в январе
Пять рекордов поставок вооружения из США в Украину в январе 2023 года для разгрома России
Слова руководства США по обеспечению победы Украины в 2023 году подтверждены действиями, и в американском планировании есть четкая логика.
6 и 19 января Минобороны США одобрило 29 и 30-й пакеты военной помощи, согласно официальным релизам МО США и заявлениям чиновников Украина получит военную помощь на общую сумму 5,75 миллиарда долларов. Для сравнения, за прошлый 2022-й год пик поставки пришелся на август — в тот месяц поставили вооружение на 2,3 миллиарда долларов.
Напомню, что сама Украина, которая сейчас отчаянно требует вооружения у стран НАТО, в 2021 году потратила на закупку вооружений всего 800 миллионов долларов, то есть американские поставки в одном только январе 2023-го в 7 раз больше, чем сама Украина выделила за целый год для собственной защиты в преддверии нападения.
Согласно официальным релизам МО США и заявлениям чиновников, Украина получит военную помощь на общую сумму 5,75 миллиарда долларов. Для сравнения, за прошлый 2022-й год пик поставки пришелся на август — в тот месяц поставили вооружение на 2,3 миллиарда долларов
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А теперь рассмотрим количество и назначение военной помощи США в январе 2023 года.
Тяжелое вооружение:
- 18 155 мм самоходные гаубицы Паладин М109А6;
- 36 105 мм прицепные гаубицы М119;
- 8 самоходных зенитно-ракетных комплексов Авенджер;
- 109 БМП Брэдли M2A2 ODS с 25 мм пушкой и управляемыми ракетами TOW-2;
- 190 БТР М113 и М1126 Страйкер;
- 596 тяжелых и легких бронеавтомобилей классов МРАП и Хамви;
- 30 бронированных машин снабжения артиллерийскими снарядами;
- 6 бронированных командно-штабных машин;
- 22 бронированных артиллерийских тягача;
Средства поражения:
- 1100 корректируемых снарядов 155 мм Экскалибур;
– 90 000 снарядов 155 мм;
- 1200 снарядов RAAM 155 мм для дистанционного минирования;
– 190 000 снарядов 105 мм;
- 21 800 минометных мин 120 мм;
- ракеты для ракетно-артиллерийской системы HIMARS;
- авиационные антирадарные ракеты HARM;
- зенитные ракеты для систем NASAMS и Sea Sparrow;
- 4000 неуправляемых авиационных ракет 70 мм Zuni;
- 1090 противотанковых управляемых ракет TOW-2;
- 2000 противотанковых управляемых ракет не указанного типа;
- 545 тысяч 25 мм снарядов для БМП Брэдли;
- противопехотные мины Claymore;
- патроны для автоматического оружия, гранаты для противопехотных гранатометов, снайперские винтовки, пулеметы.
Специальное оборудование:
- минные тралы на боевую технику;
- приборы и прицелы ночного видения.
Рекорды американских поставок в январе 2023-го:
- наибольшие объемы поставок вооружения за один месяц – 5,75 млрд долларов;
- наибольшее количество артиллерийских снарядов и минометных мин всех типов – 304100;
- наибольшее количество бронетехники и боевых машин для мобильности войск за месяц – 943;
- впервые поставляются современные боевые машины на вооружении армии США – М2А2 ODS, М109А6, Страйкер, действующие в единой сети боевого управления и связи, имеющие автоматизированные системы управления огнем. Для системной реализации их возможностей в декабре была закуплена для Украины система управления артиллерией IFADTS;
- впервые для непосредственной поддержки войск поставляются мобильные зенитно-ракетные системы Авенджер.
Россия не сможет поставлять на фронт вооружения в таких количествах, как США объявили в январе. Так что если такой темп поставок будет сохранен в 2023 году и в следующих месяцах, положение на фронте значительно улучшится в нашу пользу.
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Выводы о том, чего решили добиться военные планировщики США:
1. Усилить мощность огня украинской артиллерии в первую очередь для уничтожения русской пехоты;
2. Повысить тактическую мобильность украинской армии, поставлять бронетехнику, уже на вооружении США целыми батальонными комплектами, чтобы улучшить логистику, эксплуатацию и ремонт;
3. Создать качественное преимущество на поле боя путем поставки современных БМП Брэдли и БТР Страйкер, имеющих преимущество над российскими боевыми машинами благодаря автоматизированным системам управления войсками и огнем, тепловизионным прицелам, в комплексе с точными автоматическими пушками и управляемыми ракетами;
4. Усилить поражение высокоточными снарядами и ракетами российских и радарных систем;
5. Постепенно лишить россиян преимущества в тяжелой боевой технике и артиллерийских боеприпасах, достичь паритета в поставке наземных вооружений украинской армии. Россия не сможет поставлять на фронт вооружения в таких количествах, как США объявили в январе. Так что если такой темп поставок будет сохранен в 2023 году и в следующих месяцах, положение на фронте значительно улучшится в нашу пользу.
Спасибо гражданам США за невероятную по масштабам поддержку, это никогда не будет забыто.
Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.
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