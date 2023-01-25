Слова руководства США по обеспечению победы Украины в 2023 году подтверждены действиями, и в американском планировании есть четкая логика.

6 и 19 января Минобороны США одобрило 29 и 30-й пакеты военной помощи, согласно официальным релизам МО США и заявлениям чиновников Украина получит военную помощь на общую сумму 5,75 миллиарда долларов. Для сравнения, за прошлый 2022-й год пик поставки пришелся на август — в тот месяц поставили вооружение на 2,3 миллиарда долларов.

Напомню, что сама Украина, которая сейчас отчаянно требует вооружения у стран НАТО, в 2021 году потратила на закупку вооружений всего 800 миллионов долларов, то есть американские поставки в одном только январе 2023-го в 7 раз больше, чем сама Украина выделила за целый год для собственной защиты в преддверии нападения.

Согласно официальным релизам МО США и заявлениям чиновников, Украина получит военную помощь на общую сумму 5,75 миллиарда долларов. Для сравнения, за прошлый 2022-й год пик поставки пришелся на август — в тот месяц поставили вооружение на 2,3 миллиарда долларов

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А теперь рассмотрим количество и назначение военной помощи США в январе 2023 года.

Тяжелое вооружение:

- 18 155 мм самоходные гаубицы Паладин М109А6;

- 36 105 мм прицепные гаубицы М119;

- 8 самоходных зенитно-ракетных комплексов Авенджер;

- 109 БМП Брэдли M2A2 ODS с 25 мм пушкой и управляемыми ракетами TOW-2;

- 190 БТР М113 и М1126 Страйкер;

- 596 тяжелых и легких бронеавтомобилей классов МРАП и Хамви;

- 30 бронированных машин снабжения артиллерийскими снарядами;

- 6 бронированных командно-штабных машин;

- 22 бронированных артиллерийских тягача;

Средства поражения:

- 1100 корректируемых снарядов 155 мм Экскалибур;

– 90 000 снарядов 155 мм;

- 1200 снарядов RAAM 155 мм для дистанционного минирования;

– 190 000 снарядов 105 мм;

- 21 800 минометных мин 120 мм;

- ракеты для ракетно-артиллерийской системы HIMARS;

- авиационные антирадарные ракеты HARM;

- зенитные ракеты для систем NASAMS и Sea Sparrow;

- 4000 неуправляемых авиационных ракет 70 мм Zuni;

- 1090 противотанковых управляемых ракет TOW-2;

- 2000 противотанковых управляемых ракет не указанного типа;

- 545 тысяч 25 мм снарядов для БМП Брэдли;

- противопехотные мины Claymore;

- патроны для автоматического оружия, гранаты для противопехотных гранатометов, снайперские винтовки, пулеметы.

Специальное оборудование:

- минные тралы на боевую технику;

- приборы и прицелы ночного видения.

Рекорды американских поставок в январе 2023-го:

наибольшие объемы поставок вооружения за один месяц – 5,75 млрд долларов;

наибольшее количество артиллерийских снарядов и минометных мин всех типов – 304100;

наибольшее количество бронетехники и боевых машин для мобильности войск за месяц – 943;

впервые поставляются современные боевые машины на вооружении армии США – М2А2 ODS, М109А6, Страйкер, действующие в единой сети боевого управления и связи, имеющие автоматизированные системы управления огнем. Для системной реализации их возможностей в декабре была закуплена для Украины система управления артиллерией IFADTS;

впервые для непосредственной поддержки войск поставляются мобильные зенитно-ракетные системы Авенджер.

Россия не сможет поставлять на фронт вооружения в таких количествах, как США объявили в январе. Так что если такой темп поставок будет сохранен в 2023 году и в следующих месяцах, положение на фронте значительно улучшится в нашу пользу.

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Выводы о том, чего решили добиться военные планировщики США:

1. Усилить мощность огня украинской артиллерии в первую очередь для уничтожения русской пехоты;

2. Повысить тактическую мобильность украинской армии, поставлять бронетехнику, уже на вооружении США целыми батальонными комплектами, чтобы улучшить логистику, эксплуатацию и ремонт;

3. Создать качественное преимущество на поле боя путем поставки современных БМП Брэдли и БТР Страйкер, имеющих преимущество над российскими боевыми машинами благодаря автоматизированным системам управления войсками и огнем, тепловизионным прицелам, в комплексе с точными автоматическими пушками и управляемыми ракетами;

4. Усилить поражение высокоточными снарядами и ракетами российских и радарных систем;

5. Постепенно лишить россиян преимущества в тяжелой боевой технике и артиллерийских боеприпасах, достичь паритета в поставке наземных вооружений украинской армии. Россия не сможет поставлять на фронт вооружения в таких количествах, как США объявили в январе. Так что если такой темп поставок будет сохранен в 2023 году и в следующих месяцах, положение на фронте значительно улучшится в нашу пользу.

Спасибо гражданам США за невероятную по масштабам поддержку, это никогда не будет забыто.