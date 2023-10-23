Какое оружие нужно Украине и Израилю от США, Кремль хочет превратить мировую демократию в фарс. Акценты мировых СМИ 23 октября

На это и не только обращали внимание мировые СМИ на утро 23 октября.

Хватит ли у США оружия для Украины и Израиля

Фото: Getty Images

The New York Timesразмышляли над тем, какое оружие нужно как Израилю, так и Украине от США и могут ли американцы удовлетворить потребности двух фронтов. Украина и Израиль ведут разные виды войн, но некоторые системы вооружения вскоре могут стать дефицитом, если бои будут продолжаться месяцами, считают в СМИ.

Пообещав прислать больше оружия как Украине, так и Израилю, президент Байден в четверг пытался четко дать понять, что Соединенные Штаты не предпочитают одну войну другой.

Но за несколько часов до этого чиновник Министерства обороны заявил, что десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине, будут перенаправлены в Израиль.

Снаряды являются примером американского оружия, которое, по мнению официальных лиц и экспертов, нужно в обеих войнах, что может привести к тому, что США не смогут удовлетворять спрос. Это особенно актуально, если ожидаемое наземное наступление Израиля в Газе в ответ на атаки ХАМАС продлится месяцами.

Некоторые из этих поставок могут включать те же типы артиллерии и бомб, на которые Украина полагалась в своей собственной 20-месячной наземной войне, чтобы защитить свою территорию от России.

В основном Украина и Израиль ведут разные виды войн и имеют разные возможности и потребности, по словам нынешних и бывших чиновников по национальной безопасности США и Конгресса.

В последние месяцы украинское контрнаступление столкнулось с жестким сопротивлением российских мин, окопов и других защитных сооружений, а жесткая артиллерийская кампания превратилась в войну в истощение.

Израиль готовится начать совсем другой вид сухопутной войны — городскую борьбу в густонаселенном секторе Газа, потерпевший удары израильской авиации после атак ХАМАСа 7 октября.

"То, что мы собираемся дать Израилю, и то, что мы дадим Украине, будет очень мало совпадать", – сказал на прошлой неделе Майкл Дж. Морелл, бывший заместитель директора Центрального разведывательного управления.

Украина готова получить около 61 миллиарда долларов новой военной помощи, более половины экстренного пакета в 105 миллиардов долларов преимущественно иностранной помощи, который Байден хочет, чтобы Конгресс одобрил. Израиль, чья армия гораздо лучше оснащена, чем украинская, получит около 14 миллиардов долларов на свою противовоздушную и противоракетную оборону в соответствии с предложением, которое Белый дом объявил в пятницу.

Тем не менее, поскольку глобальные запасы 155-миллиметровых снарядов и других систем вооружения уже уменьшились, а производители пытаются успевать по спросу, "будут компромиссы" в поставках обеих войн, чем дольше они будут продолжаться. Речь идет в первую очередь об артиллерийских запасах, "умных" бомбах и ракетах Стингер.

Украина ежемесячно тратит 10 тыс. дронов

Фото: Getty Images

В BBC написали , что Украина опасается дефицита беспилотников из-за ограничений, введенных Китаем.

Беспилотники оказали до сих пор огромное влияние на войну в Украине, их в больших количествах используют обе стороны. Однако шаг Китая по установлению ограничений на экспорт вызвал беспокойство, что могут возникнуть проблемы со снабжением.

Многие из них коммерчески производятся в Китае и закупаются с полок, а новые поставки жизненно важны из-за большого количества потерянных в боях.

Но есть признаки сокращения количества китайских беспилотников и запчастей, доступных как Украине, так и России.

По данным лондонского аналитического центра Royal United Services Institute (Rusi), Украина теряет около 10 000 дронов в месяц.

Многочисленные группы волонтеров играют важную роль в использовании пожертвований, чтобы помочь украинской армии пополнить запасы.

Коммерческие беспилотники используются вместе со специальными военными разработками, такими как турецкие беспилотники Bayraktar, которые используют Украина, и иранские Shahed, которые использует Россия.

Последние ограничения, введенные китайским правительством, вступили в силу 1 сентября. Они касаются дронов большего радиуса действия весом более 4 кг, а также связанного с дронами оборудования, например некоторых камер и радиомодулей.

Китайские производители такого оборудования теперь обязаны подавать заявки на экспортные лицензии и предоставлять сертификаты конечного пользователя, а правительство в Пекине, не осудившее вторжение России в Украину, говорит, что коммерческие китайские дроны нельзя использовать в военных целях.

Украинские волонтеры и военные говорят, что последние китайские ограничения пока минимально повлияли на доступность беспилотников, особенно вездесущих легких Mavic китайской компании DJI.

Однако они также говорят, что от этого страдают поставки запчастей, а также опасаются, что в будущем ситуация может ухудшиться.

"Единственное изменение сейчас - мы активнее скупаем все запасы, которые остались на европейских складах", - говорит возглавляющая Dignitas Люба Шипович, одну из крупнейших украинских волонтерских групп, поставляющую военным беспилотники. "Но что мы будем делать в будущем, неясно".

Ее особенно волнует наличие таких частей, как тепловизионные камеры.

"Поскольку дни становятся короче, а ночи длиннее, это, безусловно, влияет на поставки для нашей армии и на то, как ведется война в целом, поскольку у нас не так много тепловизионных дронов. Наши подразделения слепнут ночью", - говорит она. "Это касается как стандартных дронов с тепловизионными камерами, так и их частей".

Наличие запчастей особенно важно для тех, кто самостоятельно собирает дроны или усовершенствует купленные модели.

Россия хочет уничтожить институт мировой демократии

Фото: gettyimages

В издании The Washington Post написали статью о том, что Кремль, похоже, расширяет свои долгосрочные усилия, направленные на ослабление мировых демократий.

Согласно рассекреченной телеграмме Государственного департамента США, длительные усилия России ослабить мировые демократии расширились в последние годы, чтобы посеять общественные сомнения в честности выборов. В сообщении также говорится, что разведывательное сообщество США нашло доказательства того, что российские деятели приложили согласованные усилия для подрыва веры глобального общества в процесс голосования по крайней мере в девяти странах, включая Соединенные Штаты, между 2020 и 2022 годами.

В течение этого периода разведывательное сообщество также обнаружило, что в 17 дополнительных странах наблюдался "менее выраженный уровень" активности российских социальных сетей и других "сообщений", направленных на усиление существующих внутренних нарративов, подвергающих сомнению честность выборов.

Разведывательное сообщество США регулярно освещает действующую схему Москвы по подрыву выборов и дестабилизации демократических стран, но в сообщении Государственного департамента отмечено, что такая тактика, похоже, развивается с конкретной целью подрыва доверия к основной администрации выборов.

Примечательно, что в документе говорится, что мало доказательств того, что правительство Китая сосредоточено на такой же цели.

По словам высокопоставленного чиновника Государственного департамента на условиях анонимности, этот документ должен предоставить правительствам более 100 демократических стран. Американские дипломаты и сотрудники разведки планируют встретиться со странами-партнерами, чтобы подробно рассказать об угрозах их избирательным системам со стороны России, потенциально с целью побуждать другие страны выслать российских дипломатов или принять другие меры для борьбы с этими усилиями.

"Наши данные свидетельствуют о том, что Россия сосредоточена на проведении сделок, чтобы нарушить доверие общества к честности выборов, и что они делают это в глобальном масштабе", - сказал высокопоставленный сотрудник разведки США, также выступая на условиях анонимности. "Наша информация указывает на то, что высокопоставленные российские чиновники, включая Кремль, видят ценность такого типа операции влияния и воспринимают ее как эффективную для подрыва доверия к результатам и легитимности избранного правительства".