Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в эфире всеукраинского телемарафона.

"Мы от ленд-лиза ждем очень положительного эффекта, поскольку мы сами будем выбирать образцы вооружения и военной техники, которые нам нужны в тот или иной момент. Какое именно оружие нужно – будет определять Генеральный штаб", – сказал он.

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Он добавил, что украинским военным нужна дальнобойная артиллерия, чтобы уничтожать логистику оккупантов.

14 июля в Белом доме рассказали об использовании ленд-лиза для Украины.

9 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что ленд-лиз для Украины заработает в конце лета или начале осени.

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