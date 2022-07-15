Какое оружие нужно по ленд-лизу, будет определять Генштаб, - Мотузяник
В рамках ленд-лиза Генштаб ВСУ будет самостоятельно определять и выбирать образцы вооружения и военной техники, необходимые военным
Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в эфире всеукраинского телемарафона.
"Мы от ленд-лиза ждем очень положительного эффекта, поскольку мы сами будем выбирать образцы вооружения и военной техники, которые нам нужны в тот или иной момент. Какое именно оружие нужно – будет определять Генеральный штаб", – сказал он.
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Он добавил, что украинским военным нужна дальнобойная артиллерия, чтобы уничтожать логистику оккупантов.
- 14 июля в Белом доме рассказали об использовании ленд-лиза для Украины.
- 9 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что ленд-лиз для Украины заработает в конце лета или начале осени.
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