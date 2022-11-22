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OPINION

Какое мировоззрение втирают в Лавре?

Лена Чиченина
22 ноября, 2022 вторник
22:06
Мнение

Сплошная экзальтация и демонстрация своего умения прощать и неприятие ненависти на пьедестале добродетелей

Хочется напомнить, какое мировоззрение втирают в Лавре. Я смотрела все серии "Паломницы", потому знаю, о чем говорю.

Один из многочисленных примеров – рассказ женщины. Ее дочь убили, а она даже на суд не пришла и отказалась осуждать убийц. И, упаси Бог, — ненавидеть их.

Это мнение повторяется в каждой серии в разных вариациях. Любые протесты, защита своих прав, желание защититься – не богоугодно. Кто мы такие, чтобы брать на себя столько всего? Это гордыня.

Сплошная экзальтация и демонстрация  своего умения прощать и неприятие ненависти на пьедестале добродетелей. "Вот посмотрите, какая я высокодуховная личность. Вы можете убить хоть всех моих детей, но от меня получите только прощение".

И это совсем не похоже на логику стандартного советского человека. Ибо он согласен со всеми камнями и стрелами судьбы, но без вызова. С простым пониманием себя как маленького человека, который все равно ничего не сможет сделать. Да и зачем напрягаться?

А здесь сплошная экзальтация и установление своего умения прощать и неприятие ненависти на пьедестале добродетелей. "Вот посмотрите, какая я высокодуховная личность. Вы можете убить хоть всех моих детей, но от меня получите только прощение". Но это, конечно, не касается защиты самой церкви, потому что в этом вопросе смиренные женщины превращаются в разъяренных волчиц, готовых вспомнить и о ненависти, и об агрессии.

Такие люди обычно ничего не достигают, потому что не умеют адаптироваться и имеют длинный список того, чего никогда в жизни не будут делать, потому что у них есть чувство собственного достоинства. Часто довольно искривленное и инфантильное

Такая же позиция очень распространена среди так называемой советской интеллигенции, которую принято не включать в вид Homo Sovieticus, потому что они не таковы. Яркий киношный пример – Шурик из фильмов Гайдая. Умный, воспитанный, образованный и невероятно слабый. Такие люди обычно ничего не достигают, потому что не умеют адаптироваться и имеют длинный список того, чего никогда в жизни не будут делать, потому что у них есть чувство собственного достоинства. Часто довольно искривленное и инфантильное.

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Этот тип очень хорошо описал Андрей Звягинцев в фильме "Елена". Состоятельный, умный и утонченный герой берет в жены медсестру из классического русского пролетарского класса. И она со своей семейкой с ним расправляется, когда в этом есть потребность. А главный герой вместе с дочерью смотрят на все это нашествие дикарей, цитируют классиков и рефлексируют о смысле жизни. Ибо защищаться – это ниже их достоинства. В результате чего в лакшере-квартиру с великолепным дизайном вваливается семейка обезьян и начинает плевать семечками у телевизора и панорамного окна.

Источник

Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.

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