"Какое количество должно взорваться? Сколько нужно рук, ног, голов, чтобы достучаться?": Зеленский призвал членов НАТО закрыть небо над Украиной

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Еспресо.TV.





"Мы ждем закрытия неба. Я им сказал: если не можете ввести закрытие неба сейчас, то дайте нам срок — когда? Сколько украинцам еще ждать? Какое количество должно взорваться? Сколько нужно рук, ног, голов, чтобы достучаться до вас. Сколько надо? Мы будем считать и подождем до этого момента", - заявил Глава государства.



Он также добавил, что то же самое происходило с санкциями.



"Я просил превентивные санкции. Ответ вы знаете. Сейчас я прошу закрыть небо. Если нет сил закрыть небо, то дайте мне самолеты. Разве это несправедливо, скажите?", - отметил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента РФ Путина сесть за стол переговоров

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