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Какое кино, когда война… А такое!

Андрей Кокотюха
8 сентября, 2022 четверг
07:14
Статьи

Анализируя состояние культуры в Украине во время горячей фазы войны, народный депутат Николай Княжицкий в одном из сообщений на Facebook вскользь упомянул о кинопроизводстве. Мол, почему сейчас остановились съемки как таковые. Разумеется, в первые месяцы не до того. Но с начала мая – по моим наблюдениям тоже, – культурная индустрия медленно оживает

Возобновляют работу издательства, даже в Харькове, который россияне забрасывают бомбами каждый день. Выходят новые книги, пусть не всегда однозначны по содержанию, как сборники речей Владимира Зеленского. Заработали театры и кинотеатры. А музыканты чем дальше, тем чаще дают благотворительные концерты и ездят в благотворительные туры не только по Европе, но и по украинским городам, которые дальше зоны активных боевых действий. Поэтому вопрос о возобновлении процесса кинопроизводства в Украине – логичен.

Прежде чем предложить свой вариант ответа, какое кино может быть, когда в стране война, совершу небольшой экскурс во времена – как теперь видим, – не последней большой войны на европейском континенте. Речь о Второй мировой и сразу скажу: кино в воюющих государствах в тот период снимали.

Союзниками – время показало, что ситуативными, – в той войне против нацистской Германии были СССР, Великобритания и США. Из этих трех только территория, входившая в состав Советского Союза, была частично оккупирована немцами. Хотя "частично" одновременно означает полную оккупацию Украины, Беларуси, Молдовы и стран Балтии. Но на далеких от войны подсоветских территориях даже в самый разгар боевых действий кино снимать не прекращали. В сентябре 1941 года советские киностудии, среди которых была и Киевская и Одесская студии художественных фильмов, были эвакуированы в Среднюю Азию. Где обновили и продолжили снимать кино. Причем не всегда – на актуальную военную тему. В частности, одесские кинохудожники принимали участие в создании авантюрной комедии "Насредин в Бухаре".

Тем временем в занятом немцами Киеве на базе упомянутой уже студии возникло общество "Ukraine Film GmbH". Оно не только занималось кинопрокатом - был и такой, с немецкими лентами в репертуаре, - но и производило пропагандистские ленты по заказу оккупанта. Хотя съемка похорон жертв советского террора в Виннице, по-моему, не такое пропагандистское преступление, как снятая агитка о преимуществах работы в Германии.

В Великобритании художественное кино во время Второй мировой не снимали. Зато документальное развивалось. Среди наиболее примечательных – цикл Гэмфри Дженнингса "Лондон выстоит!" Кстати, театры в Лондоне не просто работали, но и ставили под бомбами новые представления. Популярен был также радиотеатр, материал для которого, как и для драматического театра, давала Агата Кристи. В тот период королева детектива писала и публиковала не только романы, но и пьесы, воплощавшиеся на сцене и по радио.

Проще всего было в Америке. Боевых действий на ее территории не было, и Голливуд работу не прекращал. В военный период выходили не только героические экшены для поддержания боевого духа с Джоном Уэйном и Эрролом Флинном в главных ролях. Именно 1941–1945 годы стали золотым временем для фильмов нуар. Они соответствовали духу и настроениям времени и многие из созданных в тот период стали эталоном и считаются классикой жанра, образцом для подражания в эпоху "нового Голливуда".
Возвращаемся к воюющей Украине. Причем – воюющей уже девятый год. Не будет преувеличением утвердить: пробуждение украинского кино, его постепенное становление на индустриальные рельсы — критикам скажу на опережение: какие уже есть — стало возможным именно в де-факто военное время. Закон, запретивший показ российских фильмов и сериалов в Украине, после многочисленных баталий был принят и вступил в силу летом 2015 года. Уже через два года украинская премьера проходила еженедельно. Еще через год украинские фильмы начали конкурировать в прокате. В целом, до ковидных ограничений, которые остановили не только производство кино, а еще немало процессов, в Украине было снято столько украиноязычных лент, сколько не было создано за все время истории украинского кино.

Языковые ограничения исчезли – тематически проекты и дальше ограничивались. Это, в частности, отмечают создатели фильма "Снайпер. Белый ворон", вышедшей в прокат 24 августа этого года. Стала вторым после комедии "Бешеные соседи" украинским кинотеатральным релизом с начала горячей фазы войны с Россией. И за первый уикенд собрала 1 407 057 грн. Ленту в тот момент посмотрело 11 559 зрителей. По статистике на украинский фильм на старте проката продан каждый пятый билет. Однако авторы обращают внимание на то, что фильмы о войне, которая длится в Украине восемь лет, можно сосчитать по пальцам. То же отмечает и киновед Полина Толмачева: "О войне надо снимать здесь и сейчас. Может, глубокого, на столетие или хотя бы на "Оскара" шедевра и не получится. Но людям истории нужны примерно как хлеб. Просто чтобы выжить и победить всю эту сволочь на нашей земле".

По стечению обстоятельств с этой осени в прокате ожидаются украинские фильмы о войне, которые удалось протиснуть в свое время без преувеличения чудом. "Клондайк", "Отец", "Мирный 21" - вот неполный перечень лент разных жанров, так или иначе повествующих о российской агрессии на Донбассе, украинском противостоянии врагу и судьбе обычных, гражданских украинцев, которые сопротивляются, как могут. Сериалов на эту тему еще меньше, хотя они оказывают значительно большее влияние благодаря более широкому охвату аудитории. С 2015 по 2021 год включительно их было… четыре.

Объяснялось это просто: менеджмент частных медиагрупп опирался на вкусы уставших от войны уже на второй день после российского вторжения в Крым и требовал комедий, снятых по российским лекалам и в пространстве, лишенном как контекста, так и воздуха. После смены руководства Госкино подобные приоритеты были и в кинопроизводстве, финансируемом государством. Как видим, именно кино о войне вдруг выстрелило и будет метко стрелять дальше.

Документальное кино по упомянутому выше британскому примеру снимают в Украине не только наши, но и европейские документалисты. С художественным кино сложнее хотя бы из-за того, что производственный период одной ленты занимает минимум два года, а бюджет проекта по скромным подсчетам потянет на 30 миллионов гривен – именно столько обошелся государству "Снайпер. Белый ворон". С сериалами, на первый взгляд, проще, потому что телевизионное производство дешевле. Но у частных медиагрупп нет сейчас и половины того бюджета, который был актуален до 24.02.2022. И хотя отдельные продюсеры проявляют креатив, экспериментируют с форматами и снимают ленту "День, когда я встретил Спайдермена", в целом кинопроизводство нуждается не только в идеях, но и в немалых деньгах.

Во время войны в СССР кино снимали, потому что государство выделяло на это средства. В Голливуде индустрия финансировала сама себя, потому что изначально так развивалась. Украинское кинопроизводство и в более спокойные времена не могло полноценно развиваться ни без государственных денег, ни – что не менее важно – без политической воли того, кто деньги выделял. А назвать эту волю политической будет правильно. Потому что уменьшение производства бесцветных комедий и отход от российских форматов мелодрам "на два рынка" в пользу кино и сериалов с идеологической, патриотической и просветительской составляющей – это действительно политика. То, что в запасе есть актуальное кино об украинско-российской войне, произошло не благодаря, а вопреки общему тяготению к формату "какой разницы" и "усталости от войны". Остается понять, как жанрово и тематически будет развиваться наша кинотелесериальная индустрия после победы. Ведь культурные продукты, задающие нужный во время войны героический контекст, приближают победу. Страны, в которых снимали кино и издавали книги, выигрывали войны…

Культура
Кино
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