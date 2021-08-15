Какими вакцинами больше всего прививаются украинцы. Статистика от Минздрава

В ней перечислены використоувувани в Украине вакцины и количество совершенных ими прививок, рассказывает Еспресо.TV .



Общее количество вакцинувань (в первый раз, и второй раз):



"Комирнати" / "Пфайзер" - 1511192,



"Короновак" / "Синовак" - 1274011,



"Модерна" - 1016645,



"Ковишелд" / "АстраЗенека" - 487187,



"АстраЗенека" - 390488,



"Ясссен" / "Джонсон энд Джонсон" - 11497.



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Последние сутки больше прививок проведения "Пфайзер".





Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года.

Прививки проводились 539 мобильными бригадами по иммунизации, 1545 пунктами прививки и 376 центрами вакцинации населения.



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