Какими вакцинами больше всего прививаются украинцы. Статистика от Минздрава
Министерство здравоохранения Украины опубликовало статистику массового вакцинации от COVID-19 состоянием на 15 августа 2021 года
В ней перечислены використоувувани в Украине вакцины и количество совершенных ими прививок, рассказывает Еспресо.TV .
Общее количество вакцинувань (в первый раз, и второй раз):
"Комирнати" / "Пфайзер" - 1511192,
"Короновак" / "Синовак" - 1274011,
"Модерна" - 1016645,
"Ковишелд" / "АстраЗенека" - 487187,
"АстраЗенека" - 390488,
"Ясссен" / "Джонсон энд Джонсон" - 11497.
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Последние сутки больше прививок проведения "Пфайзер".
- Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года.
- Прививки проводились 539 мобильными бригадами по иммунизации, 1545 пунктами прививки и 376 центрами вакцинации населения.
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