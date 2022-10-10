Какими могут быть стратегия и цели русского наступления?
Россия будет пытаться повторить большими силами ту же стратегию, с которой начинала "первый и второй этапы спецоперации"
Попробовал спрогнозировать планы противника с точки зрения анализа действий за последний месяц, и мне кажется, Россия будет пытаться повторить большими силами ту же стратегию, с которой начинала "первый и второй этапы спецоперации".
А если подробно, то, по моему мнению, российское командование может действовать так:
1. Попытаться уничтожить систему противовоздушной обороны Украины с целью установить господство в воздухе по направлениям главных ударов. Новый командующий Объединенной операцией РФ в Украине назначен командующий Воздушно-космическими силами Суровикин. Очевидно, что российское командование будет пытаться выбить в первую очередь радары и ЗРК ПВО среднего и дальнего действия. Вылеты иранских беспилотников по разным направлениям используются для выявления системы ПВО.
2. Российское командование будет продолжать террористические удары по жилым объектам в городах, что российские генералы считают это "изоляцией районов боевых действий" - целями будут оставаться Запорожье, Николаев, Харьков. Также высока вероятность ударов по объектам энергоснабжения в городах и железнодорожных станциях в районе реки Днепр, чтобы вывести из строя систему коммуникаций, активно обсуждаемую в РФ. Не исключено, что противник готовит атаки на отдельные стратегические мосты. Россия будет продолжать стратегию "наказания городов и населения" за то, что у них развернуты силы обороны.
3. Новые мобилизованные войска и частные армии Кадырова и Пригожина будут использованы для наступательных действий. Мобилизированные уже поступили на фронт на участок Сватово-Кременная, основная масса поступит в течение 1-2 недель на все остальные участки. Противник пытается сделать эту массу боеспособной даже без какой-либо серьезной подготовки путем естественного отбора. Высокие потери российских мобилизованных с подготовкой 1-2 недели будут повторять действия мобилизованных на Донбассе "одноразовых" пехотинцев в начале вторжения.
4. Вероятные районы наступления будут повторять те же направления, на которых российское командование уже неоднократно наносило удары:
- Бахмут — Соледар. Чтобы достичь быстрых успехов наступления, россияне будут пытаться захватить значительные города, к которым приблизились вплотную, чтобы отчитаться о победе в информационном поле, в котором Россия катастрофически проиграла. Стратегически важный Бахмут россияне безрезультатно пытаются увлечь с мая. Но Суровикину, Кадырову и Пригожину нужно как можно скорее показать, что они лучшие полководцы, чем начальник Генштаба Герасимов, и они попытаются все же прорваться в город. Донбасс останется основным направлением сосредоточения усилий русской армии;
- Сватово — Кременная. Противник будет проводить локальные действия, пытаться контратаками сковать наши войска под Сватово, и снова захватить Лиман (наступлением на который в июне командовал Суровикин) и выбить украинские подразделения за пределы Луганской области. Российские мобилизованные уже пошли в бой на этом направлении, чтобы удержать от коллапса оборону; россияне бросают сюда новые резервы;
- Угледар — Новоселовка. Ранее все русские атаки в этих районах были отбиты. Но противнику важно захватить города, обеспечивающие южный фланг нашей донбасской армии, чтобы обезопасить коридор в Крыму от украинского наступления в Запорожской области;
- Авдеевка — Марьинка. Будут продолжать ограниченные локальные атаки с целью отодвинуть наши войска от своего ключевого коммуникационного узла — Донецка. Обстрелы российских военных объектов в Донецке сильно дискредитируют оптимистичные заявления российской пропаганды;
– Херсон. Противник будет усиливать оборону, удерживать Каховский плацдарм как можно дольше, масштабные наступательные действия противника там невозможны из-за ударов ВСУ по коммуникациям через Днепр;
- Киев — Чернигов — Харьков — Сумы. Россия будет пытаться сковать украинские войска от наступательных действий, создав угрозу на севере на широком фронте. Не исключено, что противник будет снова пытаться пересечь северную границу и не ограничится демонстрациями и обстрелами. Также РФ будет пытаться снова втянуть в войну белорусскую армию или заставить ее к демонстрациям.
Вывод:
Российское командование будет пытаться получить инициативу в результате изменения тактики и путем экстенсивного увеличения численности. Но российская стратегия как была, так и остается проигрышной.
Путинские генералы считают, что мобилизация позволит довести до штатной численности и восстановить профессиональную армию, большинство соединений которой потеряло боеспособность. Они ищут возможности удержать захваченное в Луганской и Херсонской областях, и заставить ВСУ остановить наступательные операции. Но тактическими решениями это можно только отсрочить на время. Предпочтение в стратегии такими действиями получить невозможно.
В тот момент, когда российская мобилизованная армия не сможет удержать фронт, который не смогла удержать профессиональная армия, инструментов удержания наземного фронта у Путина не станет уже никаких.
Бои за независимость Украины впереди будут жестокими — большие силы РФ еще предстоит разбить, это будет большая битва.
Победа будет тяжелой, жертвы будут значительны.
Но ход войны определялся и будет определяться в первую очередь действиями Вооруженных сил Украины, действиями украинского общества и государства и помощью наших союзников по НАТО.
Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.
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