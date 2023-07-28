Этот ящик Пандоры открыл скандал вокруг внешнего вида исполняющего обязанности директора Музея Голодомора Леси Гасиджак.

Началось с сообщения юриста Клима Братковского, который достал случайное фото Леси. И написал следующее: "Можете считать это бодишеймингом, но я считаю, что Музей Голодомора должен возглавить военный, прошедший плен и знающий, что такое голод, а не госпожа Леся Гасиджак". Скандалист из Facebook доказывал, что кандидат исторических наук, этнолог и музеевед - плохой кандидат на этот пост, поскольку имеет лишний вес. И не стесняется в жару 35+ носить сарафаны.

В последнее время мы видим бум назначения на топовые и соответствующие посты господ и барышень только из-за их связей и привлекательности. Так, послом в Болгарию поехала дама без опыта дипломатической работы, которая раньше была сексологом. Елена Дума, дискредитировавшая еще кандидата в президенты Джозефа Байдена, назначена на должность человека, который будет разыскивать российские активы.

Обе женщины - ухоженные и привлекательные, но у общества есть вопросы к их профессии, опыту и компетентности. Поэтому логично, что Клим Братковский получил на орехи, когда облил грязью компетентного человека только за его плюс-сайз-размеры. И получил иск от самой Леси Гасиджак.

"Я принципиально буду подавать в суд, потому что понимаю, что такие истории случаются каждый день. Хейту подвергается очень много женщин в Украине. И не только из-за внешности. А просто из-за того, что они - женщины на руководящих должностях", — обосновала она свои действия.

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Почему же хейт по отношению к Лесе Гасиджак и Музею Голодомора начался именно сейчас? 13 июля Верховная Рада конституционным большинством в 312 голосов поддержала предоставление дополнительного финансирования для завершения строительства Национального музея Голодомора. "Инициатива не предусматривает общего увеличения расходов государственного бюджета на текущий год. А вот ее реализация поможет достаточно быстро завершить уже начатые строительные работы, ввести объект в эксплуатацию и достойно почтить память миллионов жертв трагедии", - пояснила заместитель председателя фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук.

Нужен ли нам музей Голодомора? В этом году исполняется 90 лет со дня геноцида украинского народа Сталина. Стоит, наконец, почтить память миллионов уничтоженных советчиками украинцев.

Нужен ли нам этот музей во время войны?

Более чем. В последние месяцы парламенты ряда стран официально признали Голодомор геноцидом. Германия, Франция, Нидерланды и буквально несколько дней назад в Италии. Знакомые дипломаты, историки и активные наши граждане все как один говорят, что с этим официальным признанием нашей трагедии легче объяснить современные мотивы Путина в отношении Украины. Легче ковырять вопросы предоставления оружия, денег и гуманитарной защиты.

И отдельная дискуссия развернулась относительно того, нужен ли нам музей во время войны. И стоило ли выделять более 500 миллионов гривен на его достройку во время войны?

Первое: я хочу, чтобы украинцы знали, что будут строить музей за деньги западных доноров. Мы уже живем с бюджетом, где около 60% – это деньги западных правительств. Зачастую западные правительства и дружественные организации прописывают, что хотят, чтобы их деньги пошли на "гуманитарную сферу, а не на оружие". А соответственно не все деньги могут пойти на дроны, как этого хотят пользователи соцсетей. Если мы хотим больше денег на оружие — это вопрос к министерству обороны и Алексею Резникову. Это вопрос профильного комитета по вопросам нацбезопасности и разведки, чей заместитель во время войны плавает в трусах на Мальдивах. И это, наконец, вопрос к правительству, которое довольно плохо перевело страну на рельсы военной экономики. Коррупция с питанием, коррупция с выпуском здоровых мужчин призывного возраста за границу, злоупотребления на закупках оружия — вот где оседают средства, которые могли пойти на дроны и автомобили для ВСУ.

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Почему Музей Голодомора важен? Официальное признание Голодомора актом геноцида по силе примерно такое же, как признание Холокоста, как уважение к Катынской трагедии, как память о теракте 11 сентября. Нам нужно место, куда наши президенты будут везти иностранных лидеров, чтобы показать, как именно РФ уничтожала украинский народ.

В Польше есть очень сильные музеи – Освенцим, как символ жестокости фашистского режима, образ зла и ужаса. Как место боли, ставшее могильником миллионов людей. И еще чрезвычайно продуманный Музей Второй мировой войны в Гданьске — рассказ о трагическом опыте II мировой войны, о ее причинах и последствиях, о жертвах и исполнителях, о героях и обычных людях. А еще - чествование всех поляков и жителей самого Гданьска, уничтоженных в аду войны. Стоило ли тратиться на этот музей в 2008 году, в период экономического кризиса? Когда польская экономика набирала скромные обороты. Да еще и в Гданьске, где по сей день разгребают руины 1945 года? Да, потому что именно так закладывается фундамент польского духа и государственности.

Несколько интересных фактов о том, почему атаковали Лесю Гасиджак. Оказалось, что Клим Братковский является адвокатом скандального депутата под американскими санкциями Александра Дубинского.

А еще недавно Леся вступила в конфликт с СБУ, потому что предыдущая директор и ее товарищи из спецслужб блокируют доступ Гасиджак к скандальному "исследованию" погибших от Голодомора. Ученая назвала цифры несколько завышенными, что стало поводом к многочисленным манипуляциям российской пропаганды. Это плохо, потому что, считаю, именно профессиональные ученые должны назвать точные цифры замученных голодом. И у них должна быть основа, раз Голодомор официально признается геноцидом в мире. Следовательно, надо говорить с миром на языке фактов и науки, а не сериальных драмеди.

Далее хочу простыми словами объяснить важность понимания нашей истинной истории и логических связей. Напомню эпизод 2010 года, когда накануне Дня памяти жертв Голодомора луганские коммунисты устроили праздник с шашлыками и выпивкой. Вот что писала об этом в своем ЖЖ депутат Луганского горсовета Наталья Максимец:

"Завтра, пока некоторые больные на голову голодоморцы будут "свичкы у викнах палыты" та "голодуваты на знак пошаны до померлых", мы собираемся нашей старой, дружной компанией и устраиваем пиршество – шашлык из свинины замочен мальчиковой половиной, они же занимаются напитками, девчоночья половина кудесничает на счет всяких оливье и пироженок с мороженками; будем вкусно есть, шутить и даже танцевать".

По иронии судьбы эта дама и ее коллеги первыми сдали Украину и пошли работать на так называемые Л/ДНР.

И в финал - почему Музею Голодомора быть?

Исследовательница тоталитаризма СССР Энн Эпплбаум в одной из лекций процитировала интересный документ: Сталин очень ясно понимал, что без геноцида украинцев ему не удержать Украину. Для этого решил устроить 1932-1933 гг.

Я хочу четко указать, какой смертельный удар для нашего народа нанес Голодомор.

В первую очередь — подкошена воспроизводимость населения и ресурсный потенциал.

Второе – был разорван принцип успеха. Как раз накануне Голодомора украинцы знали, что их благополучие - они сами.

Третье - на многие десятилетия было разорвано понятие семьи, ощущение семьи как крепости, главной опоры. Несколько десятилетий подряд люди вынуждены были жениться как попало, чтобы выжить или получить лучшие позиции в тоталитарной системе.

Четвертое - были разбиты социальные связи. А это – основа эффективного общества и логистики. Люди жили в атмосфере страхов и доносов. Каждый за себя.

И главное — была искусственно уничтожена украинская идентичность. Сейчас очень интересно читать рассказы многих людей об их переходе на украинский: "Я русскоязычная, родители тоже, бабушка. Но я узнала, что мой прадед был репрессированным и украиноязычным". И в этом ужас – миллионы людей отказывались от своего Я, чтобы выжить.

Леся Гасиджак не участница "топ-модель по-украински", не певица и не телеведущая с определенными требованиями к внешности. Каким должен быть качественный музей Голодомора? Это должен быть научный центр и мощное напоминание, что в первую очередь делают оккупанты, когда им удается захватить Украину. Они стирают историческую память, они убивают людей.

Специально для Еспресо

Об авторе: Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка

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