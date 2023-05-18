"Вытащил" для вас только один фрагмент - о технологиях войны.

Фундаментальные изменения способности стрелять.

Высокоточные боеприпасы и вездесущие датчики. Мы можем вести дальний точный огонь с большей точностью, на большем расстоянии, чем когда-либо в истории человечества. И это не только мы, но и россияне, и китайцы, и другие страны могут сделать то же самое.

Кроме дальнобойности и точности, появляется гиперзвуковая техника, которая может двигаться со скоростями, против которых нет защиты.

Цифровые часы, GPS датчик, iPhone – это все трекеры, которые можно отслеживать извне. Мы – не только мы, – имеем способность "видеть" и "чувствовать" эту среду, как никогда раньше.

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Вы можете зайти в Google Земля и получить картографические данные и просмотреть спутниковые изображения, доступные только для самых современных военных в мире еще, например, 5-10 лет назад.

Способность видеть, способность стрелять с дальней дистанции и с точностью, которой никогда раньше не было, — только эти две возможности сами по себе предвещают изменение фундаментального характера войны. Добавьте к этому стремительно развивающуюся технологию робототехники.

Способность видеть, способность стрелять с дальней дистанции и с точностью, которой никогда раньше не было, — только эти две возможности сами по себе предвещают изменение фундаментального характера войны. Добавьте к этому стремительно развивающуюся технологию робототехники

Разрабатываем беспилотные морские аппараты как надводные, так и подводные.

Проводим эксперименты с современными истребителями и бомбардировщиками, которые, по сути, будут беспилотными.

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В будущем вы увидите грузовики, танки, большой процент которых будет беспилотным. Робототехника гораздо быстрее входит во все войска, чем люди могут думать.

Плюс к этому способность быстро принимать решения с большой точностью. Искусственный интеллект и квантовые вычисления в сочетании с робототехникой стали доминирующим фактором в ведении войны. Совместите это со сферами кибернетики и космоса.

"Страна, которая оптимизирует эти технологии, будет иметь решающее преимущество, по крайней мере, в начале и в первых кадрах следующей войны. Я хочу, чтобы этой страной были Соединенные Штаты", — резюмировал Милли.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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