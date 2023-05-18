Какими будут войны будущего
"Мы переживаем самое фундаментальное изменение характера войны за всю историю, и главным образом это происходит благодаря технологиям", - глава объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли наговорил много интересного для Foreing Affairs
"Вытащил" для вас только один фрагмент - о технологиях войны.
Фундаментальные изменения способности стрелять.
Высокоточные боеприпасы и вездесущие датчики. Мы можем вести дальний точный огонь с большей точностью, на большем расстоянии, чем когда-либо в истории человечества. И это не только мы, но и россияне, и китайцы, и другие страны могут сделать то же самое.
Кроме дальнобойности и точности, появляется гиперзвуковая техника, которая может двигаться со скоростями, против которых нет защиты.
Цифровые часы, GPS датчик, iPhone – это все трекеры, которые можно отслеживать извне. Мы – не только мы, – имеем способность "видеть" и "чувствовать" эту среду, как никогда раньше.
Читайте также: Войны на выживание не выиграют в белых перчатках
Вы можете зайти в Google Земля и получить картографические данные и просмотреть спутниковые изображения, доступные только для самых современных военных в мире еще, например, 5-10 лет назад.
Способность видеть, способность стрелять с дальней дистанции и с точностью, которой никогда раньше не было, — только эти две возможности сами по себе предвещают изменение фундаментального характера войны. Добавьте к этому стремительно развивающуюся технологию робототехники.
Способность видеть, способность стрелять с дальней дистанции и с точностью, которой никогда раньше не было, — только эти две возможности сами по себе предвещают изменение фундаментального характера войны. Добавьте к этому стремительно развивающуюся технологию робототехники
Разрабатываем беспилотные морские аппараты как надводные, так и подводные.
Проводим эксперименты с современными истребителями и бомбардировщиками, которые, по сути, будут беспилотными.
Читайте также: Взрывы на территории России — очень тонкая и осторожная игра в шахматы
В будущем вы увидите грузовики, танки, большой процент которых будет беспилотным. Робототехника гораздо быстрее входит во все войска, чем люди могут думать.
Плюс к этому способность быстро принимать решения с большой точностью. Искусственный интеллект и квантовые вычисления в сочетании с робототехникой стали доминирующим фактором в ведении войны. Совместите это со сферами кибернетики и космоса.
"Страна, которая оптимизирует эти технологии, будет иметь решающее преимущество, по крайней мере, в начале и в первых кадрах следующей войны. Я хочу, чтобы этой страной были Соединенные Штаты", — резюмировал Милли.
Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.13
Покупка 37.13Продажа 37.64
-
EUR
Покупка 40.26Продажа 41.05
- Актуальное
- Важное