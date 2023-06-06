Каким населенным пунктам Херсонщины потенциально грозит подрыв Каховской ГЭС
Во вторник, 6 июня, российскими оккупационными войсками был совершен подрыв Каховской ГЭС. Продолжается эвакуация жителей опасных районов, затопление угрожает 80 населенными пунктами
Еспресо предлагает посмотреть, каким населенным пунктам Херсонщины потенциально грозит подрыв Каховской ГЭС.
Территория, потенциально находящаяся под угрозой
Подразделения Национальной полиции и областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям работают над оповещением и эвакуацией гражданского населения из потенциальных зон затопления.
В целом затопление больше грозит территории на правобережной части реки Днепр, а именно: села Николаевка, Ольговка, Львов, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон — остров Корабел.
Глава ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона отметил, что на Херсонщине около 16 тысяч человек оказались в критической зоне правого берега Днепра.
Что предшествовало
В понедельник, в 06:00 стало известно, что российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС, расположенную в 5 км от захваченной Новой Каховки. В результате подрыва изнутри машинного зала ГЭС полностью разрушена. Укргидроэнерго сообщило, что Каховская гидроэлектростанция не подлежит восстановлению. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих четырех дней.
Из-за этого в Херсонской области приступили к эвакуации населения с опасных мест, сообщили в Оперативном командовании "Юг". Уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают, ситуация отслеживается.
Важно также отметить, что вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Пока украинский персонал мониторит все показатели. Энергоатом следит за действиями окупантов на ЗАЭС вместе с другими международными организациями, присутствующими на станции, в частности МАГАТЭ. В случае изменения ситуации Энергоатом пообещал оперативно сообщить о положении дел.
- Во вторник, 6 июня, российскими оккупационными войсками был совершен подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, а президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны.
Еспресо.TV оперативно отслеживает ситуацию с подрывом Каховской ГЭС и ведет текстовый онлайн. Актуальную информацию читайте здесь
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