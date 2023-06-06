Еспресо предлагает посмотреть, каким населенным пунктам Херсонщины потенциально грозит подрыв Каховской ГЭС.

Территория, потенциально находящаяся под угрозой

Подразделения Национальной полиции и областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям работают над оповещением и эвакуацией гражданского населения из потенциальных зон затопления.

В целом затопление больше грозит территории на правобережной части реки Днепр, а именно: села Николаевка, Ольговка, Львов, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон — остров Корабел.

Глава ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона отметил, что на Херсонщине около 16 тысяч человек оказались в критической зоне правого берега Днепра.

Что предшествовало

В понедельник, в 06:00 стало известно, что российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС, расположенную в 5 км от захваченной Новой Каховки. В результате подрыва изнутри машинного зала ГЭС полностью разрушена. Укргидроэнерго сообщило, что Каховская гидроэлектростанция не подлежит восстановлению. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих четырех дней.

Из-за этого в Херсонской области приступили к эвакуации населения с опасных мест, сообщили в Оперативном командовании "Юг". Уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают, ситуация отслеживается.

Важно также отметить, что вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Пока украинский персонал мониторит все показатели. Энергоатом следит за действиями окупантов на ЗАЭС вместе с другими международными организациями, присутствующими на станции, в частности МАГАТЭ. В случае изменения ситуации Энергоатом пообещал оперативно сообщить о положении дел.

Во вторник, 6 июня, российскими оккупационными войсками был совершен подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, а президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны.

Еспресо.TV оперативно отслеживает ситуацию с подрывом Каховской ГЭС и ведет текстовый онлайн. Актуальную информацию читайте здесь