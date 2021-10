Каким будет ноябрь в Украине: прогноз погоды Укргидрометцентра

Об этом сообщает Укргидрометцентр .

Так, средняя месячная температура предполагается +1 ... 7 ° C, что близко к норме.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что в пределах нормы.

"Ноябрь - переходный месяц от осени к зиме - пора передзимья, что начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через + 5 ° C в сторону понижения (в основном в первой декаде ноября, на Закарпатье и юге страны во второй декаде ноября)" , - говорится в сообщении.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура составляет 0 ° C ... + 4 ° C, на Закарпатье и юге страны местами + 5 ° C ... 9 ° C.

Абсолютный минимум температуры воздуха -15 ° C ... -24 ° C, в северных, восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в горных районах местами -25 ... -31 ° C, на юге Крыма и Одесской -8 ° C ... -13 ° C .

Абсолютный максимум температуры воздуха + 16 ° C ... + 24 ° C, в Черновицкой, Закарпатской, центральных, южных областях и в Крыму местами + 25 ° C ... + 29 ° C.

Средняя месячная количество осадков составляет 35-63 мм, в Карпатах, горах Крыма и на Закарпатье местами 70-108 мм (на высокогорье до 135 мм), в Луганской, Днепропетровской областях, в Прикарпатье и юге страны местами 29-34 мм.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb