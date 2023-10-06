Каким будет курс гривни в начале декабря: прогноз управляющего партнера Бюро инвестпрограмм

Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".

Бондаренко отметил, что Министерство финансов активно выступало последние 3-4 месяца за девальвацию гривни, соответственно вот это решение НБУ свидетельствует о том, что позиция Министерства выиграла и теперь Украину ожидает постепенная, "мягкая" девальвация.

"Почему "мягкая"? Потому что отпускают полностью плавающим курс, который будет отвечать спросу на валюту со стороны импортеров, потому что именно импортеры дают основной спрос на евро и на доллар, потому что за них они покупают импортные товары. В первую очередь это топливо и топливные продукты.Соответственно, здесь прогноз какой - до конца ноября - начала декабря где-то нас ожидает курс 39 грн. Мы так считаем в Бюро инвестиционных программ, и зависит дальше от торгового баланса, ведь все-таки у нас импорт превалирует над экспортом, к сожалению, для нашей экономики и, соответственно, спрос на евро и доллар значительно превышает спрос на гривню", - отметил он.

Управляющий партнер Бюро инвестиционных программ пояснил, что Украина экспортирует за последние 9 месяцев примерно на $18 млрд меньше, чем импортирует, а вот эта разница - это и есть чрезмерный спрос на валюту.

"Поэтому, конечно, не очень положительно повлиял факт того, что США ограничили финансирование войны в Украине на следующие 1,5 месяца. Я думаю, это на 100% связанное решение НБУ, буквально в воскресенье мы поняли, что Сенат не поддержал финансирование войны на 1,5 месяца, проходит пару дней и соответствующее решение НБУ мы видим", – считает Бондаренко.

Кроме этого, он также добавил, что это также шаг для увеличения гривни в госбюджете для покрытия всего обязательного социального обеспечения в первую очередь.

"У нас большая дыра в пенсионном фонде, потому что Минфин будет обменивать все международные заимствования и кредиты и гранты, поступающие в долларах и евро на гривню и соответственно уже по курсу не 36,56, а по межбанковскому курсу, который сейчас будет 38,5-39 грн. Соответственно, эти 1,5 гривни - эта будет разница увеличивать гривневую массу, которая будет закрывать все социальные обязательные платежи госбюджета. То есть таким образом Минфин облегчает себе задачу покрытия бюджетного дефицита", - заявил он.

Прогнозы по рынку валют

Национальный банк Украины от 3 октября 2023 г. принял решение об изменении валютного режима. Теперь для установления официального курса гривни НБУ снова будет использовать курс межбанковского валютного рынка. То есть курс гривни к доллару США является не фиксированным, а "управляемо-гибким".

Народный депутат Украины, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в эфире Еспресо отметил , что у Украины есть все основания для стабильного курса национальной валюты.

"Не стоит ожидать значительных новостей с валютного рынка в ближайшее время", – сказал он.

О том, что это решение существенно не повлияет на стоимость валют, отметил и профессор кафедры финансов Львовской политехники Виталий Рысин.

"Новый режим означает, что начнет уменьшаться разрыв между официальным курсом и реальным курсом, который есть на рынке. Это плюс, потому что будет постепенно исчезать теневой рынок обмена валют, а владельцы этих валют будут иметь возможность обменивать в официальных учреждениях. А на саму величину курса это решение существенно не повлияет, – сказал Виталий Рысин. – На наличном рынке на курс будут влиять другие факторы. В первую очередь – это спрос на валюту".

Подводя итоги первого дня внедрения режима управляемой гибкости обменного курса, глава НБУ Андрей Пышный заявил , что гривня не совершила "полет в космос". Относительно прогнозов Пышный убежден, что колебания курса в ближайшее время будут, но в обе стороны и очень несущественные.