Какие вы, бл*ть, братья. Вы - бл*ди, которых нужно уничтожать без сожаления, - эксголкипер "Шахтера" о геноциде в Мариуполе

Об этом Худжамов написал в Instagram.



Россияне массово убивают украинцев в Мариуполе, разрушают город и уничтожили практически всю футбольную инфраструктуру ФК "Мариуполь".



"Свинособаки освободили город от футбола.... Уложили тысячи украинских жизней, уничтожили город. Какие вы, бл*ть, братья. Вы - бл*ди, которых надо уничтожать без сожаления", - написал Худжамов.



39-летний Рустам Худжамов сейчас тренирует вратарей в житомирском клубе первой лиги "Полесье". Он является воспитанником "Динамо", а в 2008-2012 и 2014-2015 годах играл в "Шахтере". Провел 136 матчей за "Мариуполь".





4 апреля бывший футболист "Шахтера" Рустам Худжамов призвал уничтожать российских военных , совершивших преступления против человечности в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb