Какие вы, бл*ть, братья. Вы - бл*ди, которых нужно уничтожать без сожаления, - эксголкипер "Шахтера" о геноциде в Мариуполе
Бывший вратарь донецкого "Шахтера" и "Мариуполя" Рустам Худжамов назвал россиян бл*дями за те преступления, которые они совершают в Украине
Об этом Худжамов написал в Instagram.
Россияне массово убивают украинцев в Мариуполе, разрушают город и уничтожили практически всю футбольную инфраструктуру ФК "Мариуполь".
"Свинособаки освободили город от футбола.... Уложили тысячи украинских жизней, уничтожили город. Какие вы, бл*ть, братья. Вы - бл*ди, которых надо уничтожать без сожаления", - написал Худжамов.
39-летний Рустам Худжамов сейчас тренирует вратарей в житомирском клубе первой лиги "Полесье". Он является воспитанником "Динамо", а в 2008-2012 и 2014-2015 годах играл в "Шахтере". Провел 136 матчей за "Мариуполь".
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4 апреля бывший футболист "Шахтера" Рустам Худжамов призвал уничтожать российских военных , совершивших преступления против человечности в Украине.
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