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Главная Спорт Какие вы, бл*ть, братья. Вы - бл*ди, которых нужно уничтожать без сожаления, - эксголкипер "Шахтера" о геноциде в Мариуполе

Какие вы, бл*ть, братья. Вы - бл*ди, которых нужно уничтожать без сожаления, - эксголкипер "Шахтера" о геноциде в Мариуполе

10 апреля, 2022 воскресенье
01:02
Спорт Рустам Худжамов

Бывший вратарь донецкого "Шахтера" и "Мариуполя" Рустам Худжамов назвал россиян бл*дями за те преступления, которые они совершают в Украине

Об этом Худжамов написал в Instagram.

Россияне массово убивают украинцев в Мариуполе, разрушают город и уничтожили практически всю футбольную инфраструктуру ФК "Мариуполь".

"Свинособаки освободили город от футбола.... Уложили тысячи украинских жизней, уничтожили город. Какие вы, бл*ть, братья. Вы - бл*ди, которых надо уничтожать без сожаления", - написал Худжамов.

39-летний Рустам Худжамов сейчас тренирует вратарей в житомирском клубе первой лиги "Полесье". Он является воспитанником "Динамо", а в 2008-2012 и 2014-2015 годах играл в "Шахтере". Провел 136 матчей за "Мариуполь".

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Мариуполь
война с Россией
русская агрессия
война
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