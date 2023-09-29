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Какие штрафы "светят" водителям с 1 октября: о чем следует помнить

29 сентября, 2023 пятница
14:44
Общество Машина

Согласно пункту 9.8 Правил дорожного движения, с 1 октября по 1 мая все транспортные средства, двигаясь за пределами населенных пунктов, должны включить дневные ходовые огни или ближний свет фар

Данное правило законодательно закреплено и действует вне зависимости от времени суток. В осенне-зимний период включение ближнего света фар на машине даже в течение светового дня имеет несколько практических обоснований:

  • Улучшение видимости. Включенные фары улучшают видимость автомобиля на дороге, что особенно важно в условиях пониженной освещенности или в тяжелых погодных условиях, таких как дождь, снег или туман.
  • Повышение заметности. Включенные фары сделают ваш автомобиль более заметным для других участников движения, что способствует повышению безопасности на дороге и уменьшает риск аварий.

За нарушение этого пункта ПДД обычно водителя могут привлечь к ответственности по ст. 125 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), согласно которому предусмотрена санкция посредством предупреждения.

Или иногда полицейские составляют административные протоколы по ч. 2 ст. 122 КУоАП относительно водителей, которые едут за пределами населенных пунктов без включенных ходовых огней/ближнего света фар. Согласно этой статье предусмотрена ответственность в виде штрафа на сумму 425-510 гривен.

Здесь речь идет о "Нарушении правил пользования внешними осветительными приборами или предупреждающими сигналами при начале движения или изменении его направления". Но если водитель едет по трассе и не изменяет направление движения? Учитывая это, он не нарушает.

Некоторые правоохранители называют подобную ситуацию коллизией в законодательстве. А вот правозащитники утверждают, что указанная статья не соответствует вышеуказанному нарушению. Иными словами, именно по этой статье с водителей нельзя взимать средства из-за выключенных дневных ходовых огней или ближнего света фар в период с 1 октября до начала мая. Поэтому, ряд штрафов, выписанных в соответствии с этой статьей, суды отменяют.

Однако, не забывайте, данное требование способствует общей безопасности на дороге, дополнительному выделению транспортного средства в условиях ограниченной видимости в осенне-зимний период. Таким образом, вы избегаете риска для себя и других водителей и пешеходов.

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