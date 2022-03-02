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Какие продовольственные магазины, АЗС, аптеки работают в Украине (онлайн-карта)

2 мартa, 2022 среда
19:08
война с Россией

Учредители общественной организации Opir перезапустили сайт opir.org, работавший еще на Майдане

На сайте размещена интерактивная карта с актуальной информацией о работающих местах первой необходимости:

  • Аптеки
  • АЗС
  • Продуктовые магазины
  • Пункты гуманитарной помощи (еда, одежда)
  • Зоомагазины
  • Пункты медицинской помощи
  • Укрытие
Разработчики сайта сообщили, что все желающие могут добавлять новые точки и комментарии по существующим. Информация будет опубликована сразу после модерации.

Карта продовольственных магазинов


Также разработали онлайн-карту продовольственных магазинов с графиками работы и актуальными данными. Об этом рассказал Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

Карта с нанесенными магазинами и актуальной информацией об их работе опубликована по ссылке: https://bit.ly/3HycQhV .

На ней можно найти следующую информацию:
  • Названия магазинов/торговых сетей
  • Часы работы конкретных магазинов в разных городах.
  • Адреса магазинов
  • Статус работы торговых точек
Карта отображает информацию о магазинах АТБ, КОЛО, Сильпо, Фора, Novus, Varus, Перчатка и ЭКО маркет. Онлайн-ресурс будут регулярно обновляться на постоянной основе и добавлять новые торговые сети и отдельные магазины. Дата и время обновления информации по конкретному магазину указаны в поле.

Карту разработали Надежда Стечишина с командой КОЛО совместно с другими торговыми сетями и Минцифры.
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