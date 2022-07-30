Видеообращение Владимира Зеленского появилось в официальном телеграмм-канале президента.

"За эти сутки наше государство получило много сигналов из разных стран, осуждающих российский террористический акт в Оленовке. Мир видит правду. Все доказательства этого преступления оккупантов будут собраны. Все виноваты – кто согласовывал, кто организовывал, кто взрывал этих людей, кто знал о это – все они будут найдены. Но все-таки этого сейчас мало", - сказал президент Украины.

По словам Зеленского, должны быть юридические шаги со стороны стран.

"Обязательно должны быть и юридические шаги со стороны мирового сообщества по отношению к государству-террористу. Недостаточно лишь осуждения на уровне политической риторики за это массовое убийство. Какие после этого могут быть отношения с террористом? Какой может быть бизнес с такой страной? Украинские дипломаты и все друзья Украины за границей еще больше усилят активность для отслеживания и уничтожения всех связей государства-террориста со свободным миром, которыми Россия еще пользуется", - говорится в обращении Владимира Зеленского.

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