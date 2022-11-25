У власти Украины есть все возможности урегулировать ситуацию и прекратить страдания народа, выполнив требования РФ, — Песков.

Если кто-то выглядит как террорист, ведет себя как террорист и говорит как террорист, то, очевидно, он и является террористом. Какие откровенные случились нам террористы! Они даже не скрывают, что они террористы. И, кажется, скоро будут этим гордиться.

Чем больше истерики от Пескова, Лукашенко и других посипак главного террориста Путина, тем больше уверенности, что мы стоим на правильном пути

И чем больше истерики от Пескова, Лукашенко и других муртадов главного террориста Путина, тем больше уверенности, что мы стоим на правильном пути.

И, может, когда-нибудь они самозамочат себя в сортире.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

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