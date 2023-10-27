Какие наряды, цвета и принты будут на пике популярности осенью 2023 года? Делимся новинками
Дизайнеры продолжают вдохновляться стилем нулевых и даже восьмидесятых, привнося в такую одежду новые тренды и свежий взгляд. Модные тренды осени и зимы 2023. Сегодня в моду возвращаются строгая классика, брюки клеш и кожаные куртки. Подробности - в нашем материале
Палитра цветов осени 2023
В коллекциях осень-зима 2023 года преобладают спокойные классические оттенки серого, коричневого и черного. Случаются и вкрапления ярких красок, что придает праздничное настроение этой осенью.
Фото: Getty Images
Розовый кукольный или цвет "Барби". Его используют как в одежде, так и в обуви и аксессуарах. Все желтые оттенки будут на вершине популярности. Кроме того, красный цвет можно назвать такой же классикой, как черный или белый.
Осенью можно будет смело носить металлизированные ботинки, золотистые и серебристые брюки, жакеты и пальто. Свадебный белый, как пышные белые юбки в сочетании с джемпером с круглым вырезом.
Еще один из базовых цветов этой осенью – серый, который подойдет для любого случая благодаря своей универсальности.
Трендовые принты осенью 2023 года
Горох – легендарная и давно всеми забытая окраска в горошек возвращается в моду в любых вариациях.
Фото: Getty Images
Вертикальная полоска известна тем, что визуально делает силуэт более вытянутым и стройным. Следующие осень и зиму вертикальные полосы будут очень актуальны.
Какие фасоны одежды осени 2023 года
Фото: Getty Images
В моде снова старая классика — строгое черное пальто в стиле Уэнсдей Аддамс и белая рубашка, широкие массивные плечи.
Фасон для самых смелых – прозрачное макси-платье, прозрачное платье можно носить поверх комбинации или длинного платья-рубашки. Кожаные куртки, кожаный блейзер, брюки, платье, рубашка и юбка-макси.
Силуэт "песочных часов" тоже попал в список главных тенденций сезона осень-зима. Подчеркнуть талию можно не менее трендовым корсетом, юбка-солнце, расклешенные брюки.
Аксессуары
Фото: Getty Images
Большие шарфы, в которых можно укутаться почти целиком. Еще один тренд среди аксессуаров этого сезона – галстук разных размеров и дизайна Фруктовые принты, украшения, брелоки, сумки и другие аксессуары в виде фруктов.
Базовая одежда
В этом сезоне заслуженную популярность вновь обрела базовая универсальная одежда.
Вы не ошибетесь, если предпочтете монохромные образы, классические белые рубашки на пуговицах, оверсайз блейзеров и джинсы с широкими штанинами.
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