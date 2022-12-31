Какие фильмы посмотреть на Новый год и на Рождество: ТОП-7

Если вы не уверены, что в вашем доме будет свет (учитывая события в Украине, блекаут и т.д.), то их можно заранее загрузить на гаджет (с официальных площадок типа Netflix, заранее зарядив его и павербанки, или просмотреть в кинотеатре).

Рождество с тобой

фильм 2022 года (Netflix)

"Рождество с тобой" - трогательная история, которая оставит после себя приятный вкус.

Анджелина — известная поп певица. У девушки есть все атрибуты популярности, присущие звезде ее статуса – слава, поклонники, гастроли, сольные концерты, постоянные ротации ее песен на телевидении и радио, частые упоминания в масс-медиа, пабликах. Но все проходит. Популярность начала угасать, когда у Анджелины перестали появляться новые песни. Перед певицей встал важный вопрос – в короткие сроки написать рождественский хит.

Однажды судьба возводит Анджелину с ее поклонницей-подростком Кристиной, а затем и с отцом поклонницы - Мигелем. Вот, собственно, с этого момента и начинаются Рождественские чудеса…

В ролях: Эйми Гарсиа, Фредди Принц мол., Грейс Думдов, Гебриэл Слойер, Дежа Моник Круз, Мэттью Гримальди и другие.

Не очень веселое Рождество

фильм 2022 года (Netflix)

Чуй – странноватый мужчина. Для него Рождество – это двойной праздник. Ведь именно этот день совпадает с Днем его рождения, что сводит с ума мужа и раздражает его с каждым годом все больше и больше. Ведь его семья отчаянно празднует Рождество, не уделяя достаточного внимания его личному дню. Следовательно, еще и постоянные ссоры с женой из-за того, что она тоже уделяет больше внимания празднованию Рождества.

В нервном стрессе Чуй прямо из семейного ужина убегает из дома, чтобы в баре изрядно напиться. Но в роли бармена не простой человек. И именно с этого момента в жизни Чуя начинаются еще большие неприятности, о которых он даже и не "мечтал" в страшном сне.

В ролях: Маурицио Охман, Ана Бренда Контрерас, Ману Нна и другие

Незабываемое Рождество, фильм 2022 года (Netflix)

"Незабываемое Рождество" – легкая и эмоциональная комедия из Линдси Лохан в роли главной героини. С развращенной деньгами и капризами девушкой из очень состоятельной семьи во время катания на лыжах случается несчастный случай. Как результат – она теряет память. После стечения всех событий волей судьбы главная героиня попадает в дом к вдовцу в его маленький курортный домик. Собственно там ее и застает Рождество. А во время Рождества часто случаются невероятные чудеса…

В ролях: Линдсей Лохан, Корд Оверстрит, Джордж Янг, Джек Вагнер, Оливия Перес, Алехандра Флорес, Шон Дж. Диллингем и другие

В духе Рождества

фильм 2022 года, Apple TV+

Эта кинолента – современная адаптация повести Диккенса "Рождественская песня в прозе".

Марли – Дух Настоящего Рождества. Он решил наконец отойти от дел и уйти на пенсию. Но преследует цель под конец своей, так сказать, карьеры именно в этом году взять на себя самую тяжелую работу, как завершающий громкий аккорд. Его "клиентом" становится Клинт Бриггс. Этот мужчина занимается тем, что квалифицированно разрушает жизнь конкурентов своих клиентов, всеми некорректными методами, погружая их репутацию в грязи с помощью различных медиа локаций…

В ролях: Райан Рейнольдс , Уилл Феррелл, Джо Типпетт, Эйми Карреро, Октавия Спенсер, Сунита Мани и другие.

Голливудское Рождество

фильм 2022 года, HBO Max

Главная героиня Джессика работает в самом Голливуде. Да не просто кем, а перспективным режиссером. Она молодая и амбициозная. А имя себе девушка создала именно благодаря съемкам рождественских фильмов. Однажды ее шеф грозится закрыть новый проект Джессики. Но режиссер прибегает ко всем возможным способам, чтобы спасти создание своего нового фильма.

В ролях: Джессика Ван, Джош Суикард, Мисси Пайл, Ариса Боррего, Райли Денди, Зак Стейнер, Том Уильямсон, Брук Диллман и другие.

Приключения Тедди, фильм 2022 года

В кинотеатрах с 12 января 2023 г.

Марианне всего восемь лет. И, как и каждый маленький ребенок, она искренне верит в чудеса.

За день до Рождества девочка, прогуливаясь по локациям местной ярмарки, в игрушечном магазине замечает мишку, который показался ей абсолютно живым существом. И именно эта игрушка находилась в лотерее - "колесо удачи". И Марианна решила, что выигрывает игрушку.

Но медвежонок, который действительно оказался живым существом, подумал, что девочка – не лучший выбор для его жизни. И, прибегая к уловкам, попадает в руки другого владельца, которого сам себе избрал. Новый хозяин закрывает игрушку в сарае, где Тедди придется прожить всю свою жизнь.

Но девочка не привыкла сдаваться. Она отправляется на поиски вожделенной игрушки…

В ролях: Марте Клерк-Нильссен, Надер Хадем, Марианн Холе, Медина Икбал, Кай Ремлов и другие.

Часовые Галактики: Праздничный спецвыпуск

фильм 2022 года, Disney+

На планете Земля человечество готовится к Рождеству.

А лидер Часовых галактики Питер Квилл погружается в вихрь глубокой депрессии. И на то есть причина. Грусть по погибшей возлюбленной Гаморре от рук Таноса не покидает его. И его мыслями завладел новый план. А вдруг в другой временной шкале существует точно такая же Гамора?

Чтобы хоть как-то разрадовать своего капитана, верные Мантис и Дракс отправляются на планету Земля за Рождественским подарком для него. А дальше начинаются настоящие приключения…

В ролях: Крис Пратт, Пом Клементьев, Дэйв Батиста, Брэдли Купер, Вин Дизель, Карен Гиллан, Шон Ганн и другие