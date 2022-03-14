"Какие еще теракты нужны для решительных действий МАГАТЭ?": Энергоатом заявил о подрыве оккупантами боеприпасов на Запорожской АЭС
Российские захватчики взорвали часть боеприпасов на Запорожской атомной электростанции у руин учебно-тренировочного центра и энергоблока №1 и планируют продолжить взрывы
Об этом сообщает в Telegram ГП "Энергоатом".
"Рашистские недоумки взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС возле руин учебно-тренировочного центра и энергоблока №1. И планируют продолжать совершать подрывы на крупнейшем ядерном объекте Европы", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что при взрывах персонал покинул рабочие места.
"Какие еще теракты нужны для решительных действий партнеров, в частности МАГАТЭ?" – замечает Энергоатом.
Госпредприятие отмечает, что неизвестно, изменился ли радиационный фон на территории Запорожской АЭС после взрывов.
- Напомним, 4 марта в результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории Запорожской атомной электростанции.
- "Энергоатом" предупредил о планах кафиров подорвать боеприпасы напротив первого энергоблока станции якобы для "утилизации" и предостерег об опасности таких действий.
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