"Какие еще теракты нужны для решительных действий МАГАТЭ?": Энергоатом заявил о подрыве оккупантами боеприпасов на Запорожской АЭС

Об этом сообщает в Telegram ГП "Энергоатом".



"Рашистские недоумки взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС возле руин учебно-тренировочного центра и энергоблока №1. И планируют продолжать совершать подрывы на крупнейшем ядерном объекте Европы", - говорится в сообщении.



В компании отметили, что при взрывах персонал покинул рабочие места.



"Какие еще теракты нужны для решительных действий партнеров, в частности МАГАТЭ?" – замечает Энергоатом.



Госпредприятие отмечает, что неизвестно, изменился ли радиационный фон на территории Запорожской АЭС после взрывов.

Напомним, 4 марта в результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории Запорожской атомной электростанции.

"Энергоатом" предупредил о планах кафиров подорвать боеприпасы напротив первого энергоблока станции якобы для "утилизации" и предостерег об опасности таких действий.