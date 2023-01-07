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OPINION

Какие бы законы у нас ни были, украинец все равно будет делать порядки у себя во дворе

Христина Лукащук
7 января, 2023 суббота
10:05
Мнение

Знаете, чем украинцы отличаются от других? Правом обычаев

И не важно ни официальное время его действия, ни дата его отмены.

Важен сам факт его существования. Факт, что украинцы – это высокоорганизованный народ, в основе которого свобода, вера, высшая справедливость и ответственность.

Правовой обычай — это исторически сложившееся право, в результате многократного повторения людьми определенных действий.

Санкционирование осуществляется путём отсылки к обычаю, а не текстуальнім закреплением его в нормативно-правовом акте, как говорит Википедия.

Не так давно на заверение моего давнего приятеля, что законы в Европе, где он живет, практически всю свою жизнь, и где родились его дети лучше, чем в Украине, я возразила.

Представим, что там, на том идеализированном нами Западе, в один день перестали действовать законы, штрафы – те базовые вещи, на которых держится там порядок. Что тогда? А наступит полный коллапс, и общество снимает маску и показывает свою истинную сущность. Тогда имперские гены выходят наружу и становится понятно, кто есть кто.

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Какие бы законы у нас ни были, какой бы оккупационной ни была власть, украинец все равно будет наводить порядок у себя во дворе и возле дома, будет праздновать Рождество и Пасху

А что в Украине? Если говорить откровенно, то какие бы законы у нас ни были, какой бы оккупационной ни была власть, украинец все равно будет наводить порядок у себя во дворе и возле дома, будет праздновать Рождество и Пасху, читать Кобзарь, почитать старших, женщин и традиции.

Помню, как проектная фирма, которой я одно время руководила, делала обследование конструкций дома в центре Львова. Мы заходили в каждую квартиру, производили замеры и фотофиксацию, чтобы понять причину разрушений. Потомки освободителей бежали друг вперед и показывали — тут дыра, да такая, что ладонь можно пропихнуть, тут трещина, здесь вообще пропасть... Только на последнем этаже, где жила одинокая пожилая дама, на вопрос есть ли щели или трещины, она ответила: нет, детки, нет ни трещин, ни щелей, я все сама заделала и хорошо побелила, так что у меня все чисто и нарядно.

К чему это я?

Да к тому, что то здесь, то там читаю в ленте — какое выступление, какая речь, я плакала и я плакала.

Сладкие слова и речи нужны каждому. Особенно сейчас.

Действие слов, а особенно сладких, магическое.

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Иначе бы не поехал Антон Крушельницкий, очарованный словами большевиков в новую Украину, называвшуюся тогда УССР, вместе с семьей, где его ждал полный крах, собственная смерть и гибель всей семьи.

Знать кто мы, помнить историю, действовать согласно совестью, верить своему сердцу там, где все зависит исключительно от нас, верить действиям, а не словам тех, от кого частично зависим, то задача на сегодняшний день.

Знать кто мы, помнить историю, действовать согласно совестью, верить своему сердцу там, где все зависит исключительно от нас, верить действиям, а не словам тех, от кого частично зависим, то задача на сегодня.

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А в заключение расскажу быль, свидетелем которой когда-то давно был мой отец.

Ехал он тогда трамваем у львовского цирка. И подслушал такой разговор.

- Бабушка, бабушка, смотри, кловунь, — радуется маленькая девочка, увидев афишу.

- То не кловунь, то кловень, — поучает бабушка, прижимая к себе внуку.

Пора учиться на уроках истории. Пора делать выводы. Пора отдать уважение тем, кто сделал это возможным.

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Об авторе. Кристина Лукащук, писательница

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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