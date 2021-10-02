Каху Каладзе переизбрали мэром Тбилиси, - экзитполы

Об этом со ссылкой на Первый канал Общественного вещания Грузии сообщает Еспресо.TV .



Экзитпол для канала "Формула" провела американская компания Edison Research. По ее данным на 18:00 среди кандидатов в мэры Тбилиси: Каха Каладзе - 43%, Ника Мелия - 39%, Георгий Гахария - 7%



Что касается партийных рейтингов, то их обещают показать позже.



Канал "Имеди" заказывал экзитпол социологической службе GORBI. По состоянию на 18:00

рейтинги партий: властная "Грузинская мечта" - 47,6%, оппозиционная "Единое национальное движение" Саакашвили - 27,1%, "Георгий Гахария - За Грузию" - 6,8%; "Лело" - 2,8%.



Кандидаты в мэры Тбилиси: Каха Каладзе - 51,3%; Ника Мелия - 34,6%; Георгий Гахария - 5,6%; Анна Долидзе 3,1%, отмечается в новости.



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Ближний как к оппозиции, так и к Саакашвили лично телеканал "Мтавари архи" заказал экзитполы у французской фирмы IPSOS. По данным экзитпола на 17:00, результаты партий в пропорциональном списке в Тбилиси такие:



"Грузинская мечта" - 38,6%, "Национальное движение" - 33%, "За Грузию" - 7,6%, "Гирчи - больше свободы" - 4,8%, "Лело" - 4%.



При этом, по данным экзитпола IPSOS, среди кандидатов в мэры Тбилиси якобы лидирует Ника Мелия - 40,8%. Каха Каладзе - 40,2%, Георгий Гахар - 8,79%.



Таким образом, большинство опросов свидетельствуют в пользу нового срока полномочий действующего тбилисского главы, в прошлом звездного спортсмена-футболиста Кахи Каладзе.



А первое место в местных советах - за "Грузинской мечтой". Об этом с различными показателями, но все же утвердительно заявляют все операторы опросов.



Справка



Канал "Мтавари архи" образован прежней редакцией популярного телевидения "Рустави 2".



Гендиректор "Мтавари архи" Ника Гварамия по совместительству является личным адвокатом Саакашвили .



Каладзе, в свою очередь, выступает с критикой Саакашвили.



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