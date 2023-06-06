Каховскую ГЭС взорвал 1-й батальон 205-й мотострелковой бригады из Будённовска Ставропольского края
Ночью 6 июня 2023 года 1-й батальон 205-й мотострелковой бригады из Будённовска Ставропольского края подорвал дамбу Каховской ГЭС
Об этом сообщили источники Еспресо в ВСУ.
"Россия – это варвары и военные преступники. Нарушение законов войны – разрушение объектов, несущих повышенную опасность. Подрыв Каховской ГЭС ничего не изменит, это акт отчаяния", – прокомментировали Еспресо в ВСУ.
Кроме этого, эту информацию сообщает движение "АТЕШ" с указанием фамилий оккупантов.
"Движение "АТЕШ" узнало, кто взорвал Каховскую ГЭС. Это сделал 1 батальон 205 мотострелковой бригады из города Буденновск Ставропольского края", - говорится в сообщении.
Ситуация на Каховской ГЭС
Во вторник, 6 июня, российскими оккупационными войсками был совершен подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена, затопление грозит 80 населенным пунктам.
Началась эвакуация жителей опасных районов, а президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны.
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