Каховской ГЭС была под контролем России, которая несет ответственность за ее разрушение, - Белый дом
Администрация президента США возлагает ответственность на подрыв Каховской ГЭС на РФ, оккупационный контингент которой контролировал дамбу и эту территорию в Херсонской области
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга в Вашингтоне.
При этом представитель администрации американского президента отмечает, что Штаты продолжают оценивать произошедшее с Каховской ГЭС.
Отвечая на вопрос журналистов, есть ли у администрации более полное представление о том, кто или что вызвало обрушение плотины, Жан-Пьер подчеркнула, что РФ "вообще нечего там быть".
"И знаете, эта плотина была под контролем России, и они несут ответственность за разрушения, причиненные этой войной. И мы сделаем все возможное, чтобы поддержать народ Украины в это непростое время", - сказала спикер Белого дома.
Она добавила, что если бы РФ не устроила полномасштабное вторжение в Украину, трагедии не было, поэтому ответственность за ситуацию лежит на Кремле.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС, можно найти здесь .
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