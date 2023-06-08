Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга в Вашингтоне.

При этом представитель администрации американского президента отмечает, что Штаты продолжают оценивать произошедшее с Каховской ГЭС.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли у администрации более полное представление о том, кто или что вызвало обрушение плотины, Жан-Пьер подчеркнула, что РФ "вообще нечего там быть".

"И знаете, эта плотина была под контролем России, и они несут ответственность за разрушения, причиненные этой войной. И мы сделаем все возможное, чтобы поддержать народ Украины в это непростое время", - сказала спикер Белого дома.

Она добавила, что если бы РФ не устроила полномасштабное вторжение в Украину, трагедии не было, поэтому ответственность за ситуацию лежит на Кремле.