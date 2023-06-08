Об этом сообщил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире национального телемарафона, передает "Интерфакс-Украина".

"Уровень уже 12,5 м. Это ниже "мертвой" точки 12,7 м, когда мы уже не можем делать водозабор в населенные пункты и для ЗАЭС", - сказал Сирота.

Он добавил, что вероятнее всего, падение воды остановится на уровне примерно 3 м.

"Если плотина в нижней части разрушена до самого основания, глубина водохранилища будет не более трех метров, а оно само уменьшится в ширине с 3,5 км, как это было до подрыва, до 1-1,2 км, то есть вернется в русло Днепра, каким оно было до строительства самого водохранилища", - объяснил глава "Укргидроэнерго".

Сирота добавил, что если сейчас водохранилище падает на 1 м в сутки, то это продлится еще семь-восемь дней.

Одна половина станции уже полностью под водой, вторая половина – на 70%. Также под водой и подвергается размыва земляная вставка между шлюзом и станцией.