Каховское водохранилище обмелело: забор воды для ЗАЭС и водоканалов невозможен, - глава Укргидроэнерго
Уровень воды в Каховском водохранилище на вечер 8 июня составляет 12,5 м – это ниже так называемой "мертвой точки", ниже которой водозабор невозможен
Об этом сообщил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире национального телемарафона, передает "Интерфакс-Украина".
"Уровень уже 12,5 м. Это ниже "мертвой" точки 12,7 м, когда мы уже не можем делать водозабор в населенные пункты и для ЗАЭС", - сказал Сирота.
Он добавил, что вероятнее всего, падение воды остановится на уровне примерно 3 м.
"Если плотина в нижней части разрушена до самого основания, глубина водохранилища будет не более трех метров, а оно само уменьшится в ширине с 3,5 км, как это было до подрыва, до 1-1,2 км, то есть вернется в русло Днепра, каким оно было до строительства самого водохранилища", - объяснил глава "Укргидроэнерго".
Сирота добавил, что если сейчас водохранилище падает на 1 м в сутки, то это продлится еще семь-восемь дней.
Одна половина станции уже полностью под водой, вторая половина – на 70%. Также под водой и подвергается размыва земляная вставка между шлюзом и станцией.
- Напомним, 6 июня российскими оккупационными войсками был совершен подрыв Каховской ГЭС.
- В Энергоатоме заявили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, но ситуация контролируемая.
- По призыву Зеленского Гросси заявил, что возглавит следующую миссию МАГАТЭ на ЗАЭС после подрыва Россией Каховской ГЭС.
- 7 июня в мэрии Энергодара заявили, что жителям лучше покинуть город, поскольку ситуация на ЗАЭС может выйти из-под контроля в любой момент.
- МАГАТЭ обеспокоено , что ЗАЭС уже не сможет получать воду для охлаждения из водохранилища Каховской ГЭС. Станция постоянно пополняет свои запасы воды, пока есть такая возможность. При максимальном заполнении хранилищ их будет достаточно, чтобы обеспечить станцию водой, необходимой для охлаждения реакторов, а также отработанного топлива в течение нескольких месяцев.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.81
Покупка 36.81Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 39.62Продажа 40.43
- Актуальное
- Важное