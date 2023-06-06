Из письма райхсфюрера СС Генриха Гиммлера фюрера СС и полиции в Украине Прюцмана от 7.09.1943

"Дорогой Прюцман!

Надо сделать так, чтобы при отступлении из Украины там не осталось ни одного человека, ни одного животного, ни одного грамма зерна, ни одного метра железнодорожного пути, чтобы не уцелел ни один дом, не сохранилась ни одна шахта и ни один колодец. Противнику должна добраться тотально выжженная и опустошенная страна.

Хайль Гитлер!".

Российские нацисты планомерно уничтожают Украину. Цель Путина, как и Гитлера, это сделать Украину непригодной для жизни, чтобы ослабить Украину и заставить прекратить сопротивление

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Российские нацисты планомерно уничтожают Украину. Цель Путина, как и Гитлера, это сделать Украину непригодной для жизни, чтобы ослабить Украину и заставить прекратить сопротивление.

Никаких других политических целей у России нет, все подчинено только этому. Именно поэтому они ведут войну против городов, деревень, дамб, людей. Россия ведет войну против жизни, Путин возглавляет эту войну, как Гитлер 21 века.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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