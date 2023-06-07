1. Это было ожидаемо еще в прошлом году. Ожидали, что взорвут при нашем штурме Херсона. Поэтому уже давно многое с нашей стороны было подготовлено. Надеемся, это уменьшит последствия и возможные жертвы.

2. Последствия сейчас оценить невозможно. Масштаб бедствия станет ясен только когда спадет вода. Я верю, что они будут минимальными, поскольку Господь всегда был на нашей стороне.

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3. ЗАЭС – в безопасности, пока. Поскольку имеет свое отдельное водохранилище. Но критическое понижение общего объема воды может задать вопрос поддержки станции.

ЗАЭС — в безопасности, пока. Поскольку имеет свое отдельное водохранилище. Но критическое снижение общего объема воды может поставить вопрос поддержки станции.

4. Воздействия на контрнаступление нет. Вариант водного десанта на левый берег был очень рискован и без этого. Но когда спадет вода, то наоборот перспектива десанта будет иметь хорошие шансы, поскольку систему обороны орков смыло.

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5. Объяснить этот поступок орков по какой-либо тактической или стратегической цели очень трудно. Они месяц назад эвакуировали население. То есть, планировали это давно. Возможно, Путин в очередной раз решил попугать Запад своим безумием. Но факт в том, что реакция на этот нелепый поступок — еще больше поддержки и оружия для Украины.

6. За все придется заплатить. Орки просто увеличивают чек своих репараций.

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Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист