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Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, - гендиректор Укргидроэнерго

9 июня, 2023 пятница
23:31
Война с Россией

Игорь Сирота, гендиректор Укргидроэнерго, отметил, что после подрыва станция смещена со своей оси, поэтому со временем ее нужно будет демонтировать

Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

Гендиректор Укргидроэнерго дал комментарий о состоянии Каховской ГЭС после подрыва российскими оккупантами 6 июня.

"Каховская ГЭС уже восстановлению не подлежит. Это очевидно, потому что станция взорвана изнутри, с нижних отметок, из паттерны. Взорван весь машинный зал и все агрегаты. ГЭС смещена со своей оси, поэтому нам нужно будет со временем ее демонтировать", - рассказал Игорь Сирота.

Сирота отметил, что после террористической атаки на Каховскую ГЭС проектный институт вместе с Укргидроэнерго проработали все мероприятия, которые в первую очередь необходимо будет предпринять после деоккупации этой территории.

"Понимаем, что сегодня мы там сделать ничего не можем. Но, как только произойдет деоккупация, мы будем готовы в первую очередь построить перемычку на верхнем водоеме, то есть от правого берега до этой плотины. Мы примерно просчитываем объемы работ, также разрабатывается подробный проект по необходимым материалам и механизмам, чтобы также понять, сколько это потребует времени. Мы уже видим, что нужно будет около трех месяцев, чтобы построить перемычку и остановить утечку воды, срабатывание Каховского водохранилища", - объяснил гендиректор Укргидроэнерго.

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