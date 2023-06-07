Каховская ГЭС, фронт, укрытие: Зеленский провел селекторное совещание
Президент Украины Владимир Зеленский утром 7 июня провел совещание, посвященное ситуации с Каховской ГЭС, подрыв которого россияне совершили днем ранее
Об этом глава государства сообщил в Telegram .
"Ситуация с Каховской ГЭС – тема номер один на сегодняшнем утреннем селекторе. Докладывал новоназначенный руководитель штаба по преодолению последствий министр Клименко. Он уже на месте", - написал президент.
По его словам, основными вопросами были обеспечение людей питьевой водой, оценка ущерба и экологического ущерба, а также эвакуация жителей. Зеленский подчеркнул, что оккупанты полностью провалили эвакуацию на левом берегу Днепра, поэтому Украина будет обращаться за помощью к международным организациям.
Еще одной темой был фронт и военная техника и боеприпасы. Участники совещания заслушали отчет разведки.
"Промежуточные итоги инспекции бомбоубежищ. К сожалению, неутешительны", - очертил президент еще одну тему совещания.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, читайте по ссылке .
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