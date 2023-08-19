Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению, - Клименко
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что Каховская ГЭС, которую взорвали россияне, не подлежит восстановлению, поскольку разрушены 11 пролетов дамбы из 28
Об этом сообщает МВД Украины.
"В результате теракта разрушены 11 пролетов верхней части плотины с 28. 3 машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн смазки", - отметили в сообщении.
Сообщается, что в зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов. По меньшей мере 34 человека погибли, еще 28 получили ранения. Без вести пропавшими считаются 39 человек.
По данным МВД, из подтопленных районов вывезли около четырех тысяч местных и сотни домашних животных.
Министр внутренних дел отметил, что самая главная угроза Украине и миру теперь существует вокруг ЗАЭС.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она была полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
- В Херсонском облсовете рассказали, как пострадавшим от последствий подрыва Каховской ГЭС получить помощь .
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