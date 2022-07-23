"Какая-то РСЗО, типа "Града", "Урагана". Только она беззвучная": оккупант жалуется на новые артиллерийские системы ВСУ
Оккупанты жалуются на высокие потери и новые артиллерийские системы, которые использует ВСУ
Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.
"Два дня назад прилетело в здание. Какой-то х… (непонятно чем) е… (стреляют), выхода не слышно них… (вообще). Просто две секунды – бам. Какая-то РСЗО, типа "Града", "Урагана". Только она беззвучная", - жалуется оккупант на новые артиллерийские системы, которые использует ВСУ.
Также рашист рассказывает, что несколько батальонов выводятся из зоны боевых действий из-за высоких потерь.
"Все, что в телевизоре говорят, это все е… (неправда), что у нас потери минимальные. У нас здесь комбриг мед продавал и беспилотники покупал. 20 бочек меда 200-литровых продал. 4 беспилотника купил. Пасеку где-то ограбили. Здесь пасек этих е... (очень много)", - рассказывает он.
Из этого же перехвата стало известно, что теперь россияне будут формировать один полноценный батальон из бывших трех. С личным составом в течение 10 дней будут работать психологи, поскольку никто не хочет возвращаться в Украину. За полгода зашло две тысячи подкрепления. На сегодняшний день из них осталось максимум 500.
- ,22 июля разведка обнародовала разговор, в котором оккупант рассказывает жене об угрозах отправлять в концлагерь в террористические "Л/ДНР" всех, кто отказывается от дальнейшего участия в "спецоперации".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.54
Покупка 37.54Продажа 38.71
-
EUR
Покупка 37.91Продажа 39.23
- Актуальное
- Важное