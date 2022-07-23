Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.

"Два дня назад прилетело в здание. Какой-то х… (непонятно чем) е… (стреляют), выхода не слышно них… (вообще). Просто две секунды – бам. Какая-то РСЗО, типа "Града", "Урагана". Только она беззвучная", - жалуется оккупант на новые артиллерийские системы, которые использует ВСУ.

Также рашист рассказывает, что несколько батальонов выводятся из зоны боевых действий из-за высоких потерь.

"Все, что в телевизоре говорят, это все е… (неправда), что у нас потери минимальные. У нас здесь комбриг мед продавал и беспилотники покупал. 20 бочек меда 200-литровых продал. 4 беспилотника купил. Пасеку где-то ограбили. Здесь пасек этих е... (очень много)", - рассказывает он.

Из этого же перехвата стало известно, что теперь россияне будут формировать один полноценный батальон из бывших трех. С личным составом в течение 10 дней будут работать психологи, поскольку никто не хочет возвращаться в Украину. За полгода зашло две тысячи подкрепления. На сегодняшний день из них осталось максимум 500.

,22 июля разведка обнародовала разговор, в котором оккупант рассказывает жене об угрозах отправлять в концлагерь в террористические "Л/ДНР" всех, кто отказывается от дальнейшего участия в "спецоперации".

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