"Какая-то полная моральная деградация". Геращенко призывает Раду отстранить Третьякову от заседаний и снять с должности председателя комитета
Руководители парламентских фракций требуют снять Галину Третьякову с должности председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты ветеранов
Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.
"Какая-то полная моральная деградация". Председатель комитета социальной политики Галина Третьякова написала в партийном чате слуг слова радости по смерти коллеги, мол, «одним врагом меньше». А потом еще сказала, что это свобода слова", - возмутилась Геращенко.
"Та же Третьякова, которая вчера клеймила Разумкова, который давал слово оппозиции и не выключал микрофон, когда критикуют Зеленского. Это просто шок. Хочется извиниться перед семьей и близкими Антона Полякова, что такое вообще возможно. Что такое происходит в парламенте. Что тут стая ", - пишет Геращенко.
"Руководители парламентских фракций подают совместное заявление в регламентный комитет с требованием отстранить Третьякову от 5 сессионных заседаний и отправить ее в отставку с поста председателя комитета соцполитики", - отметила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".
- 8 октября нардепка- "слуга" Галина Третьякова написала в партийном чатео смерти Антона Полякова : "одним врагом стало меньше". Нардеп Гео Лерос опубликовал скриншот сообщения .
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