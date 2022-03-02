"Какая н*й наша армия. Новости полный п*дёж, около 10 тыс. погибших наших": ВСУ обнародовали переговоры российских кораблей
Генштаб Вооруженных сил Украины обнародовал перехваченные переговоры российских гражданских кораблей, из которых следует, что россияне начинают догадываться о потерях РФ в войне с Украиной и сомневаются в кремлевской пропаганде
Запись опубликована на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
"Россияне начинают прозревать. Переговоры гражданских судов. 18+ Присутствует нецензурная лексика", - отметили в Генштабе ВСУ.
На записи один из собеседников говорит другому о неподготовленности военных РФ к войне, называет российские телевизионные новости лживыми и рассуждает о военных потерях россиян.
"Рассказывают о нашей армии. Какая н*й наша армия б*дь. Наша армия не готова их туда посылать. Откуда, пацаны разве воевали, б*дь. Короче, жопа. Не смотрите новости - все полный п*деж. Полный п*деж по телевизору. Около 10 тысяч уже погибших наших солдат", - говорит один из собеседников.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 2 марта россияне потеряли в войне с Украиной 5840 военнослужащих.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 31.15
-
EUR
Покупка 32.7Продажа 34.78
- Актуальное
- Важное