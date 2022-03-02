"Какая н*й наша армия. Новости полный п*дёж, около 10 тыс. погибших наших": ВСУ обнародовали переговоры российских кораблей

Запись опубликована на странице Генштаба ВСУ в Facebook.



"Россияне начинают прозревать. Переговоры гражданских судов. 18+ Присутствует нецензурная лексика", - отметили в Генштабе ВСУ.



На записи один из собеседников говорит другому о неподготовленности военных РФ к войне, называет российские телевизионные новости лживыми и рассуждает о военных потерях россиян.



"Рассказывают о нашей армии. Какая н*й наша армия б*дь. Наша армия не готова их туда посылать. Откуда, пацаны разве воевали, б*дь. Короче, жопа. Не смотрите новости - все полный п*деж. Полный п*деж по телевизору. Около 10 тысяч уже погибших наших солдат", - говорит один из собеседников.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 2 марта россияне потеряли в войне с Украиной 5840 военнослужащих.